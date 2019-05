Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional bateu o CSA-AL no domingo (19), no Beira-Rio, e venceu a segunda partida consecutiva na competição. Os gols do triunfo por 2 a 0 foram marcados por Nonato e Edenílson.

Com o resultado, o Colorado subiu para o quinto lugar na tabela da Série A, com nove pontos. O Azulão, com três, permanece na 17ª posição.