Internacional vence o Ceará e segue firme no G-6

No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Ceará se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deste sábado (27) foi positivo para os donos da casa, que venceram por 1 a 0 e ganharam uma posição na Série A. Com 20 pontos, o Colorado é o quinto colocado, enquanto o Vozão, com 14, ocupa a 13ª posição.

O jogo

Jogando em casa, o Internacional dominou as ações diante do Ceará e criou as melhores chances no primeiro tempo. Aos dez minutos, Nonato soltou uma bomba de pé direito e obrigou o goleiro Diogo Silva jogar para escanteio. Depois, aos 25, Wellington Silva foi parado pelo defensor do Vozão, que também segurou o rebote de Tréllez. A pressão colorada seguiu forte até que, aos 38, o argentino Sarrafiore ficou com a bola após cobrança de lateral e abriu o placar em Porto Alegre: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Inter reduziu o ritmo, mas seguiu controlando o jogo. No entanto, o Ceará passou a criar boas chances e levar perigo ao gol de Marcelo Lomba. Aos 28 minutos, Thiago Galhardo desperdiçou grande oportunidade após passar pelo goleiro colorado e cruzar ao invés de finalizar. Já no final, aos 43, Ricardinho cobrou falta de longe e obrigou Lomba a se esticar todo para evitar o gol de empate. O Colorado seguiu administrando o resultado e garantiu os três pontos da rodada em casa.