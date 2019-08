Internacional bate o Fortaleza fora de casa pela 15ª rodada da Série A

Deu Internacional na Arena Castelão! Na noite deste sábado (17), o Colorado visitou o Fortaleza, pela 15ª rodada do Brasileirão, e vai voltar para a Porto Alegre com uma vitória por 1 a 0 na bagagem. Wellington Silva marcou o único gol da partida. Com o resultado, os gaúchos assumiram momentaneamente a sexta posição, com 24 pontos. Já o Tricolor tem 17 e é o 12º colocado.

O jogo

Fortaleza e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. E as chances apareceram apenas para o lado tricolor. A primeira delas saiu aos nove minutos. Juninho arriscou o chute de fora da área e viu a bola com perigo pela meta gaúcha. Aos 21, depois de ótima trama entre Wellington Paulista, Tinga e Romarinho, foi a vez de Mariano soltar a bomba para boa defesa de Danilo Fernandes. Em nova jogada bem trabalhada pelo Fortaleza, o arqueiro voltou a salvar o Inter, aos 44 minutos, após chute cruzado de Edinho.

Se a rede não balançou nos primeiros 45 minutos, na volta do intervalo a história foi diferente e o Internacional precisou de apenas uma oportunidade para abrir o placar. Na melhor chegada do time colorado, Guilherme Parede não desistiu da jogada pela direita, invadiu a área e bateu cruzado para boa defesa de Felipe Alves. No rebote, Wellington Silva acertou um bonito chute para fazer 1 a 0, aos 20. Na sequência, o Fortaleza teve boa chance para empatar o jogo em cabeçada de Wellington Paulista, mas de novo Danilo Fernandes fechou o gol e garantiu a vitória colorada fora de casa.