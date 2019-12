Internacional bate o Atlético-MG e termina o Brasileirão em sétimo

O Inter fechou sua participação no Brasileirão vencendo diante da sua torcida. E foi com virada nos minutos finais. Na tarde deste domingo (8), o Colorado viu o Atlético-MG ficar em vantagem primeiro tempo, com Otero. Mas, na parte final da segunda etapa, Guerrero e Cuesta balançaram as redes e decretaram 2 a 1 no Beira-Rio, pela última rodada da Série A.

Com o triunfo, o Colorado termina o Brasileirão 2019 na sétima posição, com 57 pontos. Já o Galo ficou em 13º, com 48 somados.

Veja a classificação final do Brasileirão!

Com pouca criatividade no meio campo, o Inter foi para o intervalo no Beira-Rio em desvantagem no placar. Marcando em cima desde o início, o Atlético-MG abriu o placar logo aos cinco minutos: Di Santo recuperou a bola após vacilo da defesa colorada. Ele conseguiu grande passe para Otero, que driblou curto o marcado e chutou forte, sem chances para Marcelo Lomba: 1 a 0.

O Inter voltou com outra postura do intervalo, mas a virada veio apenas na parte final da partida. Aos 36, Guerrero aproveitou sobra e chutou forte para empatar. Mais tarde, quando o empate parecia ser o resultado, D’Alessandro cruzou para Victor Cuesta subir e decretar a virada colorada em casa: 2 a 1.