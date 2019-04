Internacional aposta em ataque gringo no Peu

Com todos os focos voltados a Paolo Guerrero (foto), que jogará pela primeira vez em seu país natal por um clube estrangeiro, o Internacional desafia o Alianza Lima, no Peru, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 5ª e penúltima rodada do Grupo A da Libertadores. Já classificado às oitavas de final, o Colorado busca confirmar o primeiro lugar da chave com uma rodada de antecedência. A novidade na equipe gaúcha será o atacante Sarrafiore, que formará o trio gringo de ataque do Inter, ao lado de Guerrero e do uruguaio Nico López. Já o Alianza Lima, já eliminado, tenta a primeira vitória no “início da despedida” da competição – no dia 7 de maio receberá o Palestino pela última rodada.