Inter recebe Novo Hamburgo com força máxima

Na noite de quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, Internacional e Novo Hamburgo se encontram pela terceira vez seguida. Desta vez, o vencedor do confronto garante uma vaga na semifinal do Gauchão. A partida de ida acabou 2 a 0 para o Colorado e dá o direito do time perder por até um gol de diferença. Enquanto isso, o time do interior precisa de três gols de diferença ou dois gols para decidir a vaga nos pênaltis. Para o jogo desta noite, Odair Hellmann vai manter o rodízio no elenco. Se no Vale a escalação foi reserva, no Beira-Rio é força máxima e peças importantes da equipe estão garantidas. Entre os retornos, o mais aguardado é o de Nico López (foto). O meia-atacante foi impedido de atuar na reta final da fase de classificação devido a uma suspensão do TJD-RS e vai iniciar o jogo entre os titulares.