Inter na Libertadores

Depois de quatro jogos em 2020, todos pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional “inicia” a temporada nesta terça-feira (4), dia no qual desafia a Universidad de Chile pela partida de ida da segunda fase da Libertadores. O jogo está marcado para as 18h (de Brasília) no Estádio Nacional de Santiago, com transmissão exclusiva do FOX Sports.

O duelo inicialmente estava marcado para as 19h15, mas teve o horário alterado a pedido das autoridades chilenas em função dos conflitos nas ruas do país.

No último sábado (1º), a vitória da La U, como é conhecida a Universidad de Chile, por 5 a 1 contra o Curicó Unido foi marcada por diversos confrontos dentro e fora do Estádio Nacional, mesmo palco do jogo desta noite. As forças policiais precisaram utilizar bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

Por precaução, o órgão Estádio Seguro, do Ministério do Interior e Segurança Pública do Chile, determinou que a partida de hoje ocorra com luz natural por questões de segurança.

Santiago, aliás, vive um clima hostil desde o ano passado, quando a cidade iria receber a final da Libertadores, mas por conta dos protestos no país, a decisão do título entre Flamengo e River Plate foi transferida ao Peru.

Alheio aos problemas extracampo, o Inter chega ao Chile disposto a encaminhar a classificação para confirmá-la no Beira-Rio, na próxima terça-feira (11). Quem avançar ainda terá que disputar a terceira fase, contra Macará ou Tolima, que também iniciam hoje o mata-mata. Vale lembrar que o gol marcado fora de casa é válido como critério para definição do vencedor.

Situação tranquila

O clima é de decisão e “erro zero” no Internacional, que chega ao Chile em situação tranquila, depois de fazer sua parte na arrancada do Campeonato Gaúcho e garantir classificação antecipada à semifinal do primeiro turno. Ainda assim, a equipe comandada por Eduardo Coudet terá nesta noite seu primeiro grande teste na temporada. No 11 inicial, o treinador argentino praticamente não faz mistério. A única dúvida é entre Thiago Galhardo ou a manutenção de Patrick pelo lado esquerdo do meio-campo. Assim, o Inter irá a campo com: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick (Thiago Galhardo); D’Alessandro e Paolo Guerrero.​