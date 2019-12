Inter e Roma fazem clássico pelo Italiano

Milão – Líder do Campeonato Italiano, a Internazionale de Milão entra em campo nesta sexta-feira (6) para manter sua posição no topo da tabela de classificação, às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em jogo válido pela 15ª rodada da Serie A.

Com 37 pontos ganhos e com o setor ofensivo vivendo grande fase, a Internazionale tem a chance de abrir mais três pontos de vantagem para a Juventus, atual octacampeã italiana e vice-líder com 36 pontos.

Antonio Conte, treinador da Inter, salientou a dificuldade da partida desta sexta, contra a Roma, atual quinta colocada. “A Roma está em excelente forma. Os jogadores foram trazidos para dar uma resposta, assim como o treinador. Eu os parabenizo. É um jogo de muita dificuldade, precisamos pensar em nosso próprio caminho. Precisamos ser clínicos na hora de finalizar”, disse, elogiou a fase de Lautaro Martínez, atacante argentino que vive grande momento, com seis gols nos últimos cinco jogos.

Do outro lado, na quinta posição da Serie A, a Roma tenta engatar uma sequência de bons resultados, já que chega para o jogo de hoje após três vitórias consecutivas, contando o Campeonato Italiano e a Liga Europa. O técnico da equipe, Paulo Fonseca, destacou a força da Inter da Milão e falou sobre a dificuldade do jogo no Giuseppe Meazza.

“Esse é o tipo de jogo que queremos jogar. Será uma oportunidade para realmente mostrar o progresso que estamos fazendo. Enfrentamos uma das melhores equipes da Itália, em um ótimo estádio. Mas isso não me incomoda. Antonio Conte é um treinador fenomenal. O Inter está em ótima forma e tem uma ideia muito clara de como eles querem jogar. Vai ser um jogo muito difícil”, disse.