Inter e Juve têm jogos difíceis em luta por título simbólico de inverno

Roma – Líderes do Campeonato Italiano a uma rodada do fim do primeiro turno, Inter de Milão e Juventus terão compromissos difíceis neste fim de semana na disputa pelo título de campeão de inverno, com jogos contra Atalanta e Roma, respectivamente, no sábado e domingo, ambos às 16h45.

Inter e Juve têm 45 pontos cada, e o time de Milão ocupa o topo da tabela devido ao saldo de gols, com 24, contra 18 da Juve. A terceira posição é da Lazio, com 39 pontos e um jogo a mais para disputar.

Os dois times iniciaram o ano de 2020 dando provas de força. A Internazionale venceu o Napoli no San Paolo, onde não triunfava pelo Italiano desde 1997, enquanto a Juventus goleou o Cagliari por 4 a 0, com três gols de Cristiano Ronaldo.

Para enfrentar a Atalanta neste sábado, no San Siro, o técnico Antonio Conte não poderá contar com o zagueiro Skriniar, com o lateral D’Ambrosio nem com o meia Barella. Por outro lado, o atacante Alexis Sánchez está recuperado de lesão e ficará no banco.

A adversária terá as baixas dos brasileiros Ibañez e Guilherme Arana, mas vem em grande fase, na quinta colocação, com 34 pontos, e de quatro vitórias nas últimas cinco partidas pelo Italiano, as duas últimas com goleadas por 5 a 0 sobre Milan e Parma.

A Juve, por sua vez, entrará em campo apenas no domingo, no Estádio Olímpico de Roma, e não poderá contar com o volante Bentancur, suspenso. Também estão fora o zagueiro Chiellini e o meio-campista Khedira, machucados.

Pela Roma, que está em quarto, com 35 pontos, a lista de desfalques é maior. O treinador Paulo Fonseca não tem à disposição os laterais Zappacosta e Santon, os meias Pastore e Mkhitaryan e o atacante Kluivert, todos entregues ao departamento médico.

Mais jogos

Os dois primeiros colocados do Italiano são Inter e Juventus, mas quem vive a melhor sequência é a Lazio, que vem de nove vitórias consecutivas. Na busca pela décima, às 14h deste sábado, o time comandado por Inzaghi encara o Napoli, que aparece apenas em oitavo e vem de derrota para a Inter. No mesmo dia, mas às 11h, na abertura da 19ª rodada, o Cagliari, dono da sexta posição, receberá o Milan, que vem apenas em 12º e quer o primeiro triunfo desde a volta de Ibrahimovic. O experiente atacante reestreou no empate com a Sampdoria em 0 a 0, no último domingo.