Inter e Grêmio abrem decisão do Gauchão 2019 no Beira-Rio

O primeiro embate de Inter e Grêmio na final do Gauchão 2019 será no Beira-Rio, neste domingo - Foto:Agencia RBS

Um mês após se encontrarem pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio voltam a se enfrentar no clássico de número 419, pela primeira partida da decisão do Estadual, às 16h deste domingo (14), no Beira-Rio, em circunstâncias totalmente diferentes. Se em março ambos os times “desdenharam” da partida e colocaram reservas em campo, desta vez não há espaços para brincadeiras: será força máxima na busca pelo título gaúcho.

De lá pra cá, os momentos das equipes também mudaram. O Grêmio, cotado como grande força da América, era o favorito mesmo com reservas em campo e fez valer a grande fase diante de um Inter que precisava mostrar serviço com peças menos badaladas. Deu a lógica na partida, e o Tricolor venceu por 1 a 0 na Arena. No entanto, as análises mudaram de figura nas últimas semanas.

Após uma incrível sequências de vitórias, principalmente na Libertadores, o Colorado encara um Tricolor que, apesar de um bom resultado na competição continental, está em situação delicada no torneio. Além disso, agora, o Inter possui um trunfo:Paolo Geurrero. Em seus dois primeiros jogos com a camisa colorada, o peruano já marcou três gols.

— O Inter tem de ser muito respeitado. Eu acho que vão ser dois Gre-Nais muito bons, o público gaúcho que vai ser beneficiado. O Inter está numa boa fase, e o Grêmio voltou a estar numa boa fase. Serão dois clássicos duríssimos e temos que fazer por merecer, disse Duda Kroeff, vice de futebol do Grêmio.