Inter bate o Atlético-MG e engata a terceira seguida no Brasileirão

O Internacional engatou a terceira vitória seguida no Brasileirão. Na manhã deste domingo (15), o Colorado foi com o time reserva a Belo Horizonte e superou o Atlético-MG por 3 a 1, no Independência, em duelo válido pela 19ª rodada da Série A. O terceiro triunfo consecutivo do Inter coloca a equipe do técnico Odair Hellmann na quarta posição, com 33 pontos – mas o cenário pode mudar até o fim da rodada. Já o Galo aparece em oitavo, com 27

Confira como está a classificação do Brasileirão!

Mesmo jogando fora com o time reserva, o Inter atuou melhor na etapa inicial e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O gol foi aos 28 minutos, quando Réver mandou pelo alto para William Potker, o atacante acertou cabeceio no canto de Cleiton e abriu o placar no Independência.

O árbitro mal apitou para a etapa final e o Colorado ampliou. Aos sete, Heitor acionou Sóbis, que passou para Neilton. O camisa 17 deu um tapinha na bola e ampliou em Belo Horizonte. E o Colorado estava com fome de gols. Aos 18, Pottker recebeu de Heitor, deixou Réver para trás e bateu deslocando Cleiton: 3 a 0. Se lançando ao ataque, o Galo conseguiu diminuir o prejuízo. Na casa dos 42, após corte errado de Klaus, Chará deu passe de cabeça para Bruninho, que bateu e deslocou Danilo.