Inscrições abertas para a Trilha da Ovelha

Preparem os motores para a melhor trilha de todos os tempos. Estão abertas as inscrições para a 11ª Trilha da Ovelha, encontro de trilheiros que promete reunir mais de 3,5 mil pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs, sorteando 15 motos 0 km, totalizando cerca de R$ 180 mil em prêmios. O evento será de 13 a 15 de março em Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região norte de Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas pelo link https://eventos.sportbay.com.br/eventos/2, com taxa de R$ 110 antecipada e de R$ 130 no dia do evento.

Relacionado