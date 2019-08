Infraero garante nova pista ao aeroporto antes da concessão

Brasília – O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, anunciaram nessa terça-feira (6), em Brasília, que a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu será feita antes da concessão para a iniciativa privada.

A obra de 600 metros permitirá receber voos internacionais e deverá custar cerca de R$ 70 milhões. Os recursos serão disponibilizados pela Infraero.

Foz é o segundo maior destino turístico de estrangeiros do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro, e a ampliação permitirá encurtar o caminho de melhorias no aeroporto e potencializar o turismo da região, vital para o Estado.

Estudos da Secretaria de Turismo do Município indicam que a nova pista pode aumentar em até cinco vezes a movimentação de pessoas na cidade. “Não é aceitável que o nosso cartão-postal não tenha um aeroporto com voos internacionais. Desde janeiro estamos batendo nessa tecla da ampliação da pista antes mesmo da concessão, que vai acontecer no fim de 2021. Até a empresa vencedora assumir, e implementar a nova pista, teríamos 2025 e cinco ou sete anos a menos de proveito de turismo”, explicou o governador Ratinho Junior. “Dessa maneira, conseguimos convencer a Infraero e a Secretaria de Aviação Civil da necessidade de antecipar a construção da nova pista”.

A Infraero vai se debruçar sobre as licenças e as readequações nos próximos seis meses para acelerar a licitação e até dezembro de 2020 ou no primeiro trimestre de 2021 a nova pista poderá ser inaugurada. O aeroporto também subirá de categoria para a concessão e valerá mais de R$ 1 bilhão.

O Aeroporto Internacional de Foz será privatizado no pacote de concessões do governo federal que engloba os aeroportos de Curitiba (Bacacheri), São José dos Pinhais (Afonso Pena) e Londrina. O bloco sul envolve ainda as concessões de dois aeroportos em Santa Catarina e três no Rio Grande do Sul.

Obras da ponte Foz-Presidente Franco

Às 9h desta quarta-feira (7) será dado início à construção da Ponte Integração Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. A terraplenagem vai marcar o início de fato das obras.

O canteiro de obras – onde vão trabalhar cerca de 400 pessoas – está sendo montado nas imediações do Marco das Três Fronteiras, na margem brasileira do Rio Paraná.

Para marcar o início e atender os jornalistas, estarão presentes no local o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Joaquim Silva e Luna; o gerente de contrato do Consórcio Construbase-Cidade-Paulitec, Osman Bove; o coordenador de obras, André Toledo; e o gerente de planejamento, Mauri Maiconi.

A ordem de serviço da ponte foi assinada na última quinta-feira (1º) pelo governador Ratinho Júnior e pelo diretor-geral da Itaipu, no Palácio Iguaçu. A pedra fundamental foi lançada em Foz do Iguaçu pelos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, em 9 de maio.

O investimento total, de R$ 463 milhões, será bancado pela Itaipu, sendo R$ 323 milhões para a ponte e R$ 140 milhões para a perimetral de acesso entre a BR-277 e a Avenida das Cataratas. O gerenciamento das obras estará a cargo do governo estadual.