Informe de redação: invasão e ameaça, Moro vetado e Paraná verde oliva

Invasão, vazamento e ameaça

Não é de hoje que hackers tiram o sono de autoridades. Na noite de segunda (1º), o grupo Anonymous Brasil vazou na rede dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos, de integrantes do governo (Damares Alves e Abraham Weintraub), de deputados e até do dono da Havan, Luciano Hang. O Ministério da Justiça determinou a instauração de um inquérito para apurar o vazamento dos dados. Para Bolsonaro, é uma “clara medida de intimidação”.

Perseguido?

Em tempo… Hang, o “Veio” da Havan, parece perseguido: foi alvo de ação policial semana passada (inquérito das fake news), teve o CPF usado para pedir auxílio emergencial e agora caiu nas mãos de hackers.

Fake News

E por falar em fake news… O projeto que regulamenta a proibição de fake news nas redes sociais foi retirado de pauta ontem (2) no Senado. O senador Alessandro Vieira (Cidadania) fez o pedido após o relator, senador Angelo Coronel (PSD), apresentar alterações no projeto: “Considerando que o relatório não foi apresentado até o momento e que é importante que todos tenham segurança quanto ao seu conteúdo, solicitei a retirada de pauta do PL 2630”, escreveu no Twitter.

Filiação

Assim como já aconteceu com o General Heleno, a turma dos sem-nada-pra-fazer usou o CPF de Bolsonaro e dos filhos para solicitar filiação deles no PT. O partido negou o pedido.

Veto a Moro

A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu proibir que o ex-ministro Sergio Moro advogue por um período de seis meses, sendo autorizado apenas a dar aulas e a escrever artigos para a imprensa. Contudo, no período em que durar a quarentena, Moro seguirá recebendo o salário de R$ 31 mil, pago aos integrantes do primeiro escalão.

Altos juros

O senador Alvaro Dias (Pode) criticou, mais uma vez, a cobrança de altos juros feita pelos bancos brasileiros e usou como comparativo a Colômbia, que estipula o teto a ser cobrado, punindo o banco que cobrar acima do teto por crime de usura. “Já no Brasil não existe teto de juros nem punição, por isso os banqueiros cobram da população taxas de até 1.200% ao ano. É ou não é um absurdo?”

Restrição

Já seu colega Oriovisto Guimarães (Pode) está colhendo assinaturas para reapresentar uma PEC que restringe decisões individuais de ministros do STF. No ano passado, o Senado rejeitou PEC com o mesmo teor. Segundo Oriovisto Guimarães, no entanto, o tempo vem mostrando como são perigosas as decisões monocráticas do STF.

Preparem o bolso

Após suspensão de dois meses, o governo federal autorizou na segunda-feira (1º) reajuste de até 5,21% nos preços de medicamentos. “As empresas produtoras de medicamentos poderão ajustar os preços de seus medicamentos em 31 de maio de 2020, nos termos desta resolução”, diz o ato publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Troca de comando

Os membros da diretoria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu se reuniram ontem (2) para avaliar o pedido de afastamento do presidente, Leomar Rohden (Mano), prefeito de Pato Bragado, para ficar apto a disputar as eleições municipais. Em seu lugar assume a vice-presidente, prefeita de Mercedes, Cleci Rambo Loffi, que já este à frente da entidade na gestão passada.

Paraná Verde Oliva

O governador Ratinho Junior recebeu nessa terça (2), no Palácio Iguaçu, o novo comandante militar do Sul do Exército Brasileiro, general Valério Stumpf. No encontro, Ratinho apresentou uma proposta de parceria do Exército para a elaboração de projetos estruturantes do Estado, que prevê R$ 350 milhões em projetos. O “flerte” pode trazer ao Paraná a nova ESA (Escola de Sargentos das Armas) que será construída pelo Exército brasileiro. A intenção do Exército é desativar a atual sede da escola, em Três Corações (MG), e transferir toda a estrutura para um novo local, projetado especialmente para receber os alunos.