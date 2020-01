Informe da redação: Vicenti Santini no olho da rua, Aliança em Cascavel e Candidaturas municipais

No olho da rua

O secretário executivo da Casa Civil, Vicenti Santini, foi destituído do cargo publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Santini usou um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para ir de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial, para Nova Delhi, na Índia, onde se reuniu com a comitiva presidencial, durante visita de Estado de Bolsonaro ao país. Santini era interino do ministro Onyx Lorenzoni. Estima-se que o custo da viagem não saiu por menos de R$ 740 mil. “Inadmissível o que aconteceu. Já está destituído da função de executivo do Onyx, decidido por mim”, disse Bolsonaro ao chegar ontem ao Palácio da Alvorada. “O que ele fez não é ilegal, mas é imoral”.

Na disputa

Ex-vice-prefeito de Espigão Alto do Iguaçu, Joelmir Rodrigues já colocou seu nome à disposição do PDT para a disputa da prefeitura. Preocupado com o que ele chama de “despovoamento” da cidade, Joelmir defende que o próximo prefeito dê atenção especial à geração de empregos e à agricultura: “Nossos moradores não devem sair da cidade para sustentar suas famílias. Assim como nossos agricultores que precisam de maior apoio do poder público”.

Aliança em Cascavel

O deputado federal Filipe Barros lidera hoje ação de apoio à criação do Aliança Pelo Brasil, novo partido do presidente Jair Bolsonaro, em Cascavel. O objetivo é buscar adesão para completar as 492 mil assinaturas até março para viabilizar candidaturas para as eleições municipais deste ano. A ação em Cascavel faz parte de uma série mutirões que vêm ocorrendo em cidades de todo o País. O encontro hoje será às 19h, na Câmara de Vereadores.

Candidaturas municipais

A presidente do diretório estadual dos Progressistas, deputada Maria Victoria, convocou para segunda-feira (3), na sede do partido, em Curitiba, reunião para traçar estratégias e debater as eleições municipais deste ano. O encontro da executiva estadual visa analisar e aprovar as candidaturas do partido em todo o Estado para as eleições deste ano, que vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Posse no TRE

Está marcada para segunda-feira (3), às 17h, no auditório do edifício-sede, em Curitiba, a cerimônia de posse da nova cúpula diretiva do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná). Assumem os desembargadores Tito Campos de Paula, como presidente (na vaga deixada pelo desembargador Gilberto Ferreira) e Vitor Roberto Silva, como vice-presidente e corregedor, na posição antes ocupada pelo desembargador Tito.

TRE livra Barros

Por falar em TRE… Na segunda-feira, o Tribunal anulou o julgamento de outubro que determinou a perda dos diplomas dos deputados federal Ricardo Barros (Progressistas) e estadual Jonas Guimarães. Os desembargadores entenderam que não ficou comprovada a denúncia de compra de votos em um evento em Barbosa Ferraz, o qual seria apenas uma festa de aniversário.

Amop no Show Rural

O estande da Amop no Show Rural Coopavel 2020 deve se transformar, novamente, no ponto de encontro de autoridades que visitam o maior evento do agronegócio brasileiro. A entidade municipalista oestina participará com uma estrutura que serve de acolhida a prefeitos, vices e demais líderes políticos e comunitários que percorrem o Centro Tecnológico, em Cascavel. De acordo com o prefeito de Jesuítas e presidente da Amop, Junior Weiller, o Show Rural é o principal evento realizado na região e a entidade não poderia ficar de fora: “O oeste é conhecido internacionalmente pela força do agronegócio e este evento é o espelho desta realidade transformadora”.