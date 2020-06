Informe da redação: universidades paradas, orçamento bilionário e medida polêmica

Universidades paradas

O deputado estadual Soldado Fruet quer saber por que a maioria das universidades estaduais não iniciou aulas remotas durante a pandemia. “Fui procurado por alunos que estão preocupados com essa situação, já que muitos estão com formatura marcada para este ano”, explicou. Ele protocolou ontem, na Assembleia Legislativa, um requerimento ao superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, no qual também questiona quais universidades estaduais regulamentaram a educação a distância (EaD) e estão oferecendo atividades e aulas remotas em plataformas virtuais.

Orçamento bilionário

Fruet lembra que o Paraná tem sete universidades estaduais, com cerca de 100 mil alunos e orçamento superior a R$ 2,3 bilhões. Porém, quatro dessas instituições estão com as aulas suspensas desde o início da pandemia: UEL, UEM, UEPG e Unioeste. “Nossas universidades estaduais têm dinheiro, excelentes professores e estrutura adequada para as aulas virtuais, mas as gestões administrativas de algumas estão prejudicando os alunos”, afirma.

Medida polêmica

Por falar em universidades… Uma medida deu poderes ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, a escolher reitores provisórios para as universidades federais durante a pandemia. Na prática, ela permite que o governo federal intervenha nas instituições. Imagine a confusão. Oito partidos políticos recorreram à Justiça pedindo a suspensão imediata da medida.

Publicidade

Relator das contas do primeiro ano de Governo Jair Bolsonaro, o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas recomendou que o governo dê transparência aos gastos com publicidade e propaganda dos órgãos públicos, inclusive estatais federais. É que, só no ano passado, quase R$ 1 bilhão foi desembolsado pelos cinco maiores contratantes do governo, incluindo estatais.

Calamidade

Já são 297 municípios paranaenses em estado de calamidade pública em razão da crise econômica causada pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Na sessão plenária dessa quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade a mais dez municípios.

Novo secretário

O diretor-geral em exercício Ederson José Pinheiro Colaço foi nomeado pelo governador Ratinho Junior para responder interinamente pelas atribuições do cargo de secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná. A nomeação ocorreu na terça-feira (9) e publicada ontem (10) no Diário Oficial do Estado.

Feriadão

O governo do Estado também esticou o feriadão de Corpus Christi. Decretou ponto facultativo na sexta (12) e, salvo serviços essenciais e as forças de segurança, as atividades só voltam ao normal na próxima segunda.

Cuidado!

Em Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos fez uma transmissão ao vivo na tarde de ontem para pedir que as pessoas aproveitem o feriado para refletir e evitar sair de casa. Com o segundo maior número de infectados por covid-19 no Paraná, cresce a tensão sobre um possível fechamento do comércio.

Na berlinda

E no Rio, a Assembleia Legislativa aprovou, por votação simbólica, a abertura de processo de impeachment do governador Wilson Witzel (PSC) por desvios na gestão de saúde estadual. Dos 70 deputados, 69 votaram “sim” e um não votou.

Cofrinho

Já no Pará, a Polícia Federal encontrou quase R$ 750 mil embrulhados em jornal dentro de uma caixa térmica. O dinheiro estava na casa do secretario adjunto de gestão administrativa de Saúde, Peter Cassol, e foi apreendido. A ação foi desencadeada para investigar supostas fraudes na compra de respiradores pelo governo estadual. Além de perder a grana, Cassol foi exonerado.