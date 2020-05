Informe da redação: reabertura das fronteiras, saúde verde-oliva, poupar e ganhar

Reabertura das fronteiras

Com as pontes da Amizade e da Fraternidade fechadas há dois meses, profissionais de diversas áreas prometem uma manifestação pacífica nesta quarta-feira (20) em Foz do Iguaçu pedindo a reabertura das fronteiras com o Paraguai e a Argentina. O Movimento Pró-Abertura das Fronteiras se reúne às 9h na Vila Portes e às 10h segue em direção à Aduana Brasil/Paraguai pelo viaduto da BR-277. Será bloqueado o trânsito de caminhões que seguem ao Paraguai por meia hora. “Não existe o lado de lá e o lado de cá. Sempre cuidamos de todos os lados. E essa barreira é uma ofensa a todos que costumam ir a Cidade do Leste, a Puerto Iguazu e a Foz do Iguaçu. Que façam o controle sanitário. Mas que liberem a volta das pessoas aos seus postos de trabalho”, conclama um dos coordenadores do movimento.

Saúde verde-oliva

Apesar de interino no título, o novo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, não tem poupado a caneta. Ontem, nomeou nove militares para postos diversos, desde assessoramento do próprio Pazuello, até cargos na área de finanças do Fundo Nacional de Saúde, e na área de avaliação do SUS.

Poupar e Ganhar

Tem sortudo do oeste na Promoção Poupar e Ganhar sem Parar, do Sicredi. No total, a promoção vai distribuir R$ 2,5 milhões em prêmios, e os primeiros contemplados da cooperativa moram em Palotina, Assis Chateaubriand e Francisco Alves. Cada um ganhou R$ 5 mil.

Nova chefia

O 19º BPM (Batalhão de Polícia Militar), com sede em Toledo, está sob novo comando. O major José Osmar Novach assume no lugar do major Jorge Aparecido Fritola. O Batalhão tem cerca de 400 policiais em 23 municípios.

Até tu?!

O presidente Jair Bolsonaro não foi o único integrante do Palácio do Planalto que teve um falso pedido de auxílio emergencial feito em seu nome: a Dataprev também detectou um requerimento fraudulento usando os dados do general Augusto Heleno. O pedido foi feito em 7 de abril, processado pela empresa no dia 12 de abril e chegou a ser enviado para a Caixa no dia 22 de abril. Entretanto, o benefício foi vetado lá porque se constatou que Heleno tem emprego, renda familiar acima do exigido e é um agente público.

Na trave

O TJ-PR (Tribunal de Justiça) negou na segunda-feira (18) recurso apresentado pela ONG Vigilantes da Gestão Pública e manteve decisão de agosto do ano passado que suspendeu todas as liminares concedidas à entidade relativas a processos que contestam notas fiscais de despesas com alimentação apresentadas por deputados estaduais e ressarcidas pela Assembleia Legislativa do Paraná. O voto do desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, a favor da Alep, não gerou debate. Apesar da decisão, os processos seguem o trâmite na Justiça.

Volta do futebol?

Os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do Vasco, Alexandre Campello, almoçaram ontem com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Na pauta, o retorno do futebol e a possibilidade de os treinamentos acontecerem no Estádio Mané Garrincha. Nesta quarta-feira, outro encontro entre os cartolas está marcado com o presidente.

Bastidores de Brasília

O analista político Paulo Gama, da XP Investimentos, é o convidado da Caciopar para a live de sábado (23) que substituirá reunião empresarial da entidade. Gama vai falar sobre Bastidores de Brasília, como fica a governabilidade? A transmissão ao vivo terá início às 10h e poderá ser acompanhada no Instagram Caciopar, com intervenções de empresários e diretores de Aces de toda a região. “Paulo Gama é um profundo conhecedor dos bastidores de Brasília e poderá esclarecer várias de nossas dúvidas desse momento de tantas incertezas”, afirma o presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná, Alci Rotta Júnior.