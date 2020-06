Informe da redação. Pulso firme, corona na prefa e troca na PF

Pulso firme

O bom exemplo vem de Palotina. Os vereadores derrubaram o veto do prefeito Jucenir Stentzler ao Projeto de Lei 008/2020 e mantiveram a redução dos subsídios de vereadores para a próxima legislatura. O projeto reduz os salários dos vereadores de R$ 6.800 para R$ 4.300 e do presidente do Legislativo de R$ 7.700 para R$ 5.500. A polêmica segue na próxima semana, quando será votado o veto ao projeto que reduz o salário do primeiro escalão do Executivo. Se a Câmara mantiver o pulso firme, o subsídio do próximo prefeito eleito será de R$ 12.800 (hoje é de R$ 19 mil); do vice será de R$ 5.500 (hoje é de R$ 9.300) e dos secretários, de R$ 8.500 (hoje é de R$ 9.300).

Corona na prefa

O novo coronavírus baixou no “centro cívico” de Cascavel e pôs o secretário de Planejamento e Gestão de Cascavel, Edson Zorek, de quarentena, em casa. O vírus atravessou a rua e 11 servidores da Acic testaram positivo para a covid-19.

Corona no plenário

O secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, vai à Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (4), às 14h, para falar sobre a situação da covid-19 em Cascavel. Os vereadores querem entender melhor os critérios para internamento, a regulação das vagas e os números crescentes. Cascavel tem o segundo maior número de casos do Paraná, atrás apenas de Curitiba.

Auxílio

Foram identificados 4.687 servidores estaduais ativos e inativos do Paraná que receberam o auxílio emergencial, num total de R$ 3,265 milhões. Análise preliminar mostra que 80% dos benefícios foram depositados de forma automática, ou seja, sem a pessoa fazer o pedido. Como já identificado nas prefeituras, muitos pagamentos foram feitos porque o servidor estava inscrito no CadÚnico.

Troca na PF

O delegado Luciano Flores foi exonerado do cargo de Superintendente Regional da PF (Polícia Federal) do Estado do Paraná. A decisão foi publicada em Diário Oficial da União de terça-feira (2) e assinada por Taercio Tokano, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Flores fez a condução coercitiva do ex-presidente Lula em 2016 e nomeado por indicação de Maurício Valeixo, aquele exonerado “a pedido” sem ter pedido.

Multados

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) multou o ex-prefeito de Lindoeste José Romualdo Pedro (gestão 2017-2020), que teve o mandato cassado no início deste ano, e o pregoeiro do Município, Roni Martins, em R$ 4.253,20 cada um. Eles foram os responsáveis pela realização de licitação para a compra de ônibus em que houve direcionamento. Isso porque houve a definição do ano de fabricação e modelo do ônibus (2002/2002) e da plataforma hidráulica (2011); e da cor do veículo (branca). O valor da licitação era de R$ 158.833,33.

Detalhe

O contrato firmado entre o Município e a empresa vencedora do pregão indicava a compra de próteses dentárias e não de ônibus e plataforma hidráulica.

Emendas da LDO 2021

A LDO de 2021 do Paraná recebeu 122 emendas. O relator na Comissão do Orçamento, deputado Tiago Amaral (PSB), vai analisá-las em 20 dias e, na sequência, o projeto e as emendas aceitas serão votados na comissão. “Teremos um grande desafio: estabelecer o orçamento em um cenário de total indefinição dos indicadores econômicos. Dependemos da arrecadação de impostos e há uma pressão muito grande por despesas que não podem ser comprimidas. Não se sabe ainda como serão os próximos meses, quanto tempo vai levar o retorno da atividade nos parâmetros do início do ano. Os números mudam o tempo todo e há muito mais incertezas… Estamos passando pela mais severa crise econômica do século. É nesse cenário que vamos projetar e definir as diretrizes das despesas e receitas que a máquina pública terá que executar no próximo ano”, afirma Tiago Amaral.