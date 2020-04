Informe da redação: Porto seco fechado e pesquisa Ipsos

Porto seco fechado?

Após um imbróglio que durou alguns meses e ameaçou fechar o porto seco de Cascavel, quando, aos 45 do segundo tempo a Justiça Federal garantiu à Codapar continuar operando no local (perto da Ferroeste) até que fosse aberta nova licitação, a polêmica reacende e agora foi o TRF4 quem mandou fechar tudo. Isso porque a Receita Federal não havia iniciado o processo licitatório e queria despachar a Codapar, que administra a Eadi (Estação Aduaneira do Interior) desde que foi construída, há 20 anos. A decisão do TRF4 pegou todos de surpresa, porque parecia que o assunto estava encerrado.

Na Câmara

A Câmara de Vereadores de Cascavel pretende discutir o assunto nesta quinta-feira (16), às 9h30, com as partes envolvidas.

População contra

Pesquisa em Foz Iguaçu revela que 69% da população é contra a abertura do comércio porque provoca risco à saúde. Apenas 6% é a favor e 25% não sabe ou não respondeu. O levantamento aponta que 86% sabem as medidas que devem ser adotadas para evitar o coronavírus. Em outra pergunta, 67% dos entrevistados responderam que a pandemia é “extremamente preocupante” e que têm medo de se contaminar, 15% disseram que é preocupante, mas que atinge apenas os mais velhos, e 10% não demonstraram preocupação e afirmaram que “está ocorrendo uma histeria”.

Pesquisa Ipsos

Já a sétima onda do estudo “Tracking the Coronavirus”, realizado semanalmente pela Ipsos com entrevistados de 15 países, mensurou a expectativa mundial de quando a situação pandêmica retornará à normalidade. Resultado: a percepção dos brasileiros foi a segunda mais otimista, com 85% dos ouvidos localmente declarando crer que o dia a dia voltará ao normal em junho; atrás apenas do Vietnã (92%). A média global é de 57%. A pesquisa on-line foi feita de 2 a 4 de abril com 28 mil adultos.

É Faciap, não ACP

Associações comerciais da região divulgaram nota informando que são ligadas à Faciap (Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná) e não à ACP (Associação Comercial do Paraná). Uma delas é a Acic, que explica que a ACP atende apenas Curitiba.

Confusão

O esclarecimento ocorreu depois da confusão gerada na semana passada quando ACP divulgou uma nota na qual convidava o comércio a reabrir as portas. Segundo o diretor de Comunicação Social da Acic, Carlos Guedes, é importante que os empresários e a comunidade saibam que as associações comerciais do Estado são ligadas à Faciap, e não à ACP, que, apesar do nome, representa apenas a capital.

A Faciap

Já a Faciap tem ampla conexão com todo o território paranaense e, além de quase 300 associações filiadas, tem como suporte 12 coordenadorias regionais. A mais antiga delas, a Caciopar, que representa 46 entidades do oeste do Paraná, nasceu há 44 anos na própria Acic.

Alerta TCE

A Prefeitura de Quedas do Iguaçu recebeu alerta do TCE-PR para melhorar o controle do consumo de pneus e combustíveis da frota municipal. Por conta de gastos excessivos de 2014 e 2015, o então prefeito Edson Jucemar Hoffmann Prado e o então controlador interno do Município Adelir Kozak foram multados, mas ambos já recorreram. Naquele biênio, Quedas gastou mais de R$ 1,4 milhão apenas na compra de pneus, valor considerado excessivo pelo TCE-PR.

Reduções salariais

Pausa na covid… As férias coletivas dos 20 times da Série A do Brasileiro começaram e várias equipes vão usar o período para negociar com os elencos possíveis reduções salariais. Da elite do futebol nacional, três clubes definiram que não haverá diminuição (Coritiba, Flamengo e Red Bull Bragantino) e outros quatro já acordaram com os jogadores algum tipo de desconto (Atlético-MG, Ceará, Fortaleza e Grêmio).