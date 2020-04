Informe da redação: Porto Seco e salário de R$ 1.079

E o Porto Seco de Cascavel?

A Codapar tem até amanhã (17) para se manifestar sobre a decisão do TRF4 de fechar o Porto Seco de Cascavel. A Companhia vai esclarecer que o Tribunal não considerou que, em março, a própria Receita Federal havia pedido ao juiz da 1ª Vara Federal de Curitiba a suspensão dessa ação por seis meses. E, assim, a Codapar pretende continuar com os serviços até nova licitação, segundo o diretor técnico operacional da Companhia, Francisco Carlos Alves. Além disso, as atividades desenvolvidas pela Codapar foram incorporadas ao IDR Paraná, que, como autarquia pública estadual, poderá firmar Termo de Cooperação com a Receita Federal para operar o Porto Seco com dispensa de licitação. Essa possibilidade será objeto de negociação na Receita Federal.

E agora?

Depois de a Presidência ter declarado sigilo nos resultados dos exames do presidente Jair Bolsonaro sobre o novo coronavírus, a Câmara dos Deputados resolveu trucar: deu 30 dias para que o presidente apresente os exames. O requerimento para que informe à Câmara os resultados foi encaminhado ao ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco, chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Caso não responda ou omita informações, tanto o ministro quanto o presidente poderão incorrer em crime de responsabilidade. Isso porque a lei obriga autoridades do Executivo a prestarem informações solicitadas pela Câmara ou Senado.

Salário de R$ 1.079

O governo fixou em R$ 1.079 o salário mínimo para o ano que vem, um aumento de 3,25% em relação aos atuais R$ 1.045 em vigor, mantendo sua política atual de aumento sem reajuste real. A equipe econômica anunciou ainda que espera que o PIB (Produto Interno Bruto) cresça 3,3% em 2021.

Na carne

O governador Ratinho Júnior anunciou a redução de 30% dos salários dele, do vice-governador Darci Piana e dos secretários estaduais pelos próximos 90 dias. O dinheiro economizado será destinado ao Fundo de Combate à Pobreza do Estado para financiar ações de combate á covid-19 e aos efeitos econômicos e sociais da crise. O salário de Ratinho é de R$ 33,7 mil, do vice é de R$ 32 mil e dos secretários, R$ 24 mil.

Show Pecuário

O Show Pecuário 2020, evento técnico voltado para a promoção e o desenvolvimento da pecuária no oeste do Paraná, promovido anualmente em Cascavel, foi cancelado. O evento ocorreria de 4 a 7 de agosto.

Resistência

Na corda bamba, o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, recusou o pedido de demissão do seu braço-direito Wanderson Oliveira e disse que “vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério”.

Covardia

A Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) divulgou nota ontem se solidarizando com os prefeitos que estão sendo atacados pelas decisões tomadas para enfrentar a pandemia. Com um Estado que “recomenda” e um governo federal que não sabe o que diz, os prefeitos tiveram que tomar para si as ações porque na hora que faltarem leitos públicos é sobre eles que vem a cobrança.

90% aprovam Paranhos

Já em Cascavel, 90% da população aprova o trabalho do prefeito Leonaldo Paranhos no enfrentamento do coronavírus. É a maior aprovação entre os gestores federais, estaduais e municipais. Os números são do Instituto Vox Data, que entrevistou 527 cascavelenses dias 8 e 9 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Já sobre as ações do presidente Jair Bolsonaro diante da crise gerada pelo coronavírus, 31% aprovam, 49% desaprovam e 20% não souberam responder. O ministro Luiz Henrique Mandetta recebeu 87% de aprovação; o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, recebeu 41% de aprovação e o governador Ratinho Junior, 46%. O secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, obteve aprovação de 74%.