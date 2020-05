Informe da redação. Novo Cense em Toledo, ponte fechada e eleições

Ponte fechada até 2021?

Um grupo de donos de shoppings e grandes lojas de Cidade do Leste voltou de Assunção de cabeça baixa após audiência com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, o Marito. Os empresários argumentaram que a economia da cidade está entrando em colapso, com lojas falindo e demitindo milhares de empregados. Mas o presidente paraguaio foi irredutível: “Não cogitamos reabrir a ponte neste momento. Apesar de sua importância, Cidade do Leste é Paraguai e eu não posso colocar em risco a saúde da população de todo o nosso país”, sentenciou Marito. Assessores do presidente disseram que “lá pelo mês de dezembro” o governo paraguaio fará um estudo para ver se existe possibilidade de reabrir a fronteira. “Mas as autoridades da saúde acreditam que a reabertura somente ocorrerá em março do próximo ano”, disse um dos empresários, ouvido pelo portal GDIA.

Por aqui

Na quarta (27), o presidente Jair Bolsonaro disse no “cercadinho” no Palácio do Planalto que o Brasil está pronto para abrir as fronteiras, que o Paraguai é um país amigo, com que o Brasil está construindo mais duas pontes. Só falta combinar com Marito.

Eleições

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conversam hoje com o novo presidente do TSE, Luís Barroso. Os dois levaram algumas opções em relação às eleições municipais.

Data flexível

Uma delas é adiar as eleições conforme orientação das autoridades médicas. Assim, um estado poderia realizar as eleições na data prevista (primeiro e último domingo de outubro), enquanto outro poderia realizá-las em novembro ou dezembro, conforme com a situação da pandemia na respectiva região.

Para novembro

Outra opção seria adiar as votações para o mês de novembro para todos os estados. Isso levaria à prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores.

Socorro

O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o pacote de ajuda a estados e municípios, no valor de R$ 60 bilhões. O Paraná vai receber R$ 1,9 bilhão, e os municípios da região oeste, cerca de R$ 152 milhões. A primeira das quatro parcelas deve ser depositada na primeira quinzena de junho.

Déficit

No Paraná, o governo do Estado deixou de arrecadar R$ 1,2 bilhão em ICMS em função da pandemia. O resultado é a soma das perdas já registradas em abril (R$ 448 milhões) e maio (R$ 800 milhões). Os cofres públicos perderam 9,1% do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Em relação aos valores previstos na Lei Orçamentária Anual, o déficit no ano alcançou R$ 1,3 bilhão.

Ajuda a artistas I

O Paraná deverá receber R$ 71 milhões para prestar apoio à classe artística e cultural durante a crise do novo coronavírus. O valor é a parte que cabe ao Estado da partilha de um recurso de R$ 3 bilhões que será utilizado no pagamento de uma renda emergencial para os trabalhadores do setor, em subsídios mensais para manutenção dos espaços culturais e em outros instrumentos como editais, chamadas públicas e prêmios.

Ajuda a artistas II

Parte do recurso é para o pagamento de um auxílio emergencial de profissionais como artistas, produtores, técnicos e demais trabalhadores que atuam no setor cultural. Para receber três parcelas de R$ 600, o profissional deve atender a alguns requisitos econômicos.

Novo Cense em Toledo

O governo do Estado entregou ontem (28) na cidade de Toledo um novo Cense (Centro de Socioeducação) e uma Casa de Semiliberdade. As novas unidades vão atender as demandas da região e abrem 78 novas vagas no sistema socioeducativo. O investimento total nas unidades é de R$ 16 milhões, oriundos do Programa Paraná Seguro (BID) e do Tesouro do Estado do Paraná.