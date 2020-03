Informe da redação: mudanças no Governo Ratinho, facão e pibinho

Mudanças no Governo Ratinho

O governador Ratinho Júnior e seu grupo político definiram que quem pretende disputar as eleições municipais deste ano terá que deixar os cargos no Estado neste mês de março. O prazo é improrrogável! O governador não quer que as disputas eleitorais influenciem os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas secretarias. Pelo menos dois nomes do primeiro escalão devem sair. O secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, demonstra interesse na disputa pela Prefeitura de Curitiba, e o superintendente da Casa Civil, Phellippe Mansur, que pode concorrer em Foz do Iguaçu, devem encabeçar a lista.

Reforço na frota

O mais jovem executivo a assumir a presidência da Volvo no Brasil e na América Latina, Wilson Lirmann esteve em Cascavel para entregar as chaves de 45 caminhões (de um total de 102) adquiridos pela Coopavel recentemente, num investimento de R$ 50 milhões. Lirmann disse estar confiante na recuperação econômica e no contínuo processo de construção de um novo país: “Em fevereiro anunciamos R$ 1 bilhão em novos investimentos e essa é a melhor sinalização de que estamos bastante otimistas”.

STF dá 48 horas

A ministra Rosa Weber deu 48 horas para a União se manifestar sobre o atraso na transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em dezembro, o presidente do STF, Dias Toffoli, determinou a “liberação imediata”, decisão ratificada pela ministra em fevereiro. Ou seja, é a terceira intimação.

Cota bilionária

O despacho de Rosa Weber se dá em uma ação protocolada por estados, que afirmam que o dinheiro – R$ 1,14 bilhão proveniente das loterias – foi bloqueado sem justificativa plausível.

Facão

Dois dias depois de editar uma medida provisória que flexibiliza as regras de contratação para o setor público, o Ministério da Economia divulgou ontem que o contingente de funcionários públicos caiu mais de 31 mil ano passado.

Suspensos

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acatou pedido da presidência do PSL e suspendeu o mandato de 12 parlamentares do partido. Com a suspensão, a bancada do partido cai de 53 para 41 parlamentares. No grupo há dois paranaenses: Aline Sleutjes e Filipe Barros.

Sob liminar

Na decisão, Maia registra que as punições aplicadas aos deputados Alê Silva (MG), Bia Kicis (DF), Carla Zambelli (SP), Chris Tonietto (RJ) e Eduardo Bolsonaro (SP) não serão aplicadas devido a uma decisão liminar da Justiça. Com isso, Eduardo, atual líder do PSL na Câmara, permanece na função.

Convocação

No dia 12 de março, o governo do Estado convoca os 200 escrivães da Polícia Civil aprovados no concurso de 2018. Na mesma data será confirmada a abertura de novo concurso para delegados, investigadores e papiloscopistas. “O governo tem feito todo o esforço para melhorar as condições de trabalho das forças de segurança, com investimento em inteligência, equipamentos, tecnologia e efetivo”, disse o governador Ratinho Junior.

Com as paredes

O deputado Anibelli Neto não desistiu de descobrir o que aconteceu com a dívida de R$ 460 milhões do Athletico com o governo do Estado. Mas a via sacra tem sido longa. Ele tentou novamente aprovar requerimento para que o governo esclareça a situação, mas não foi votado por falta de quórum na Alep, em plena quarta-feira.

“Pibinho”

“Estou surpreso com a surpresa de vocês”, do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao ser questionado sobre o crescimento de 1,1% do PIB em 2019.