Informe da redação: Micheletto em saia-justa, Gugu na Alep e CPI suspensa

Micheletto em saia-justa

Um áudio do deputado Marcel Micheletto (PL) vazou pelos grupos de WhatsApp e deu o que falar em Assis Chateaubriand. Marecel manifesta apoio à candidatura a prefeito de Valter Souza, popular Valtinho do PL, sem haver consenso entre o grupo de aliados. A situação gerou desconforto, pois há outros dois propensos à candidatura. Ao receber o áudio, o presidente da Câmara, Odilo Denig (aliado de Marcel), criticou o deputado, por meio de um pronunciamento “raivoso”, como definiu o próprio Marcel. Apesar da confusão, Marcel diz que Valtinho é o “mais harmonioso”. A pré-candidatura já conta até com projetos para a saúde de Assis, cidade que Marcel era prefeito e abandonou o cargo para assumir vaga na Assembleia Legislativa.

Gugu na Alep

Marcel Micheletto deve aceitar convite do governador Ratinho Junior e assumir uma secretaria estadual, provavelmente a pasta de Administração e Previdência, devido à baixa de Reinhold Stephanes. A nomeação abre vaga para o ex-vereador de Cascavel e atual superintendente da Casa Civil, Gugu Bueno. Ele obteve 21,5 mil votos nas eleições de 2018. Gugu assegura que não tem a menor chance de ser candidato a vereador, assim como já descartou uma possível disputa ao Paço Municipal.

Escola de Governo

Em Cascavel, na próxima terça-feira (10) a Sanepar apresenta os investimentos feitos no Município. Os números serão detalhados durante a Escola de Governo, a partir das 8h30, no auditório da prefeitura. Será anunciado edital de licitação das redes coletoras de esgoto nos Bairros Santos Dumont e Aeroporto, e a gerente Rita Camana apresentará o Plano de Segurança da Água.

CPI suspensa

O desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, do TJ-PR (Tribunal de Justiça), suspendeu liminarmente o andamento da CPI das ONGs, criada em agosto na Alep. O desembargador entendeu que a criação de uma comissão parlamentar de inquérito deve ser justificada a partir de um “fato determinado” e que a CPI das ONGs tem objeto “genérico”.

Retaliação?

A decisão do desembargador atende a um mandado de segurança protocolado pela ONG Vigilantes da Gestão Pública, uma das entidades alvos da CPI. Sem recurso público, a ONG diz que a investigação é uma retaliação, pois é autora de 16 ações civis públicas contestando gastos com alimentação feitos por alguns parlamentares. O presidente da CPI das ONGs, deputado estadual Ricardo Arruda (PSL), nega perseguição.

ICMS Ecológico

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) promete uma briga para abrir o que chama de “caixa verde” do ICMS Ecológico. São R$ 400 milhões repassados anualmente aos municípios de protegem matas e mananciais. Romanelli e o secretário Marcio Nunes (Desenvolvimento e Turismo) conversaram com os prefeitos do Norte Pioneiro na chamada Caravana do ICMS Ecológico. Os próximos encontros serão nas cidades de Arapongas, Campo Mourão, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Maringá, Ponta Grossa, Umuarama e União da Vitória.

Fora do País

O governador Ratinho Junior tem dois compromissos fora do País neste mês. Depois de voltar dos Estados Unidos, ele embarca para Dubai, onde ficará de 19 a 26, e participa do Paraná Invest, feira que mostra as potencialidades do estado e busca novos investimentos.

Aperto do Fisco

O secretário da Fazenda do Paraná, Renê Garcia, anuncia nesta segunda-feira (9), em entrevista coletiva, medidas que serão tomadas contra um grupo de empresas acusadas de sonegação recorrente. O encontro com a imprensa será na Secretaria, às 11h.