Informe da redação: Encontro de governadores, diárias, nepotismo e frota

Encontro de governadores

O Paraná será sede nos dias 28 e 29 de fevereiro do encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), que reúne os governadores dos sete estados das duas regiões. O encontro será em Foz do Iguaçu. O grupo, criado em março do ano passado, defende políticas públicas integradas para o desenvolvimento do Sul e do Sudeste. Juntas, as regiões representam 72% do PIB (Produto Interno Bruto) e metade da população nacional. O foco do encontro é discutir o desenvolvimento econômico com foco na sustentabilidade. Entre as áreas prioritárias estão segurança pública, combate ao contrabando, sistema prisional, saúde, desburocratização, turismo, educação, desenvolvimento econômico, logística e transportes, inovação e tecnologia.

Farra

Servidores do Senado foram agraciados por ato de Davi Alcolumbre (DEM-AP) que estendeu a permanência de filhos e enteados como dependentes do plano de saúde dos atuais 24 anos para 33 anos. Na Receita Federal, a idade limite para dependentes é de 24 anos. Na Câmara dos Deputados, os 33 anos valem desde 2016.

Diárias, nepotismo e frota

Inspeção do TCE-PR constatou irregularidades na gestão da Prefeitura de Laranjeiras do Sul sobre pagamento de diárias, prática de nepotismo e controle da frota. Por conta disso, o prefeito Jonatas Felisberto da Silva recebeu quatro multas, mas ele recorreu, assim como o MPC-PR. A irregularidades foram encontradas no segundo mandato de Felisberto, em 2012.

Prestação de contas

A partir das 14h30 desta quarta, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Cascavel prestam contas do terceiro quadrimestre de 2019.

IPTU

Por falar em contas… Começa em março a distribuição dos quase 150 mil carnês com os boletos de IPTU, coleta de lixo, taxa de proteção a desastres e contribuição de iluminação pública aos munícipes de Cascavel. A estimativa da Secretaria de Finanças é arrecadar R$ 60 milhões só com IPTU. Vale a pena se programar, pois quem pagar à vista terá 10% de desconto.

Arquivo morto

Em Palotina, os vereadores seguiram consenso da comunidade e reprovaram proposta do Executivo de investir R$ 2,564 milhões para cobrir uma parte da Praça Amadeo Piovesan. Com a decisão, o projeto foi “baixado para o arquivo”.

Baixo quórum

A prestação das contas do governo do Estado ontem, na Assembleia Legislativa do Paraná, conseguiu a audiência de apenas poucos deputados “pingados” e alguns ainda foram embora antes de terminar a explanação. Durante a apresentação, o placar marcava quórum de 26 parlamentares, depois caiu para 11 e, antes de acabar a inquirição, havia sete. Pelo jeito, a maioria antecipou a superfolga de Carnaval, adicionando mais um dia aos 12 que não precisarão dar expediente no plenário.

Clima quente

Um embate esquentou o clima durante a audiência. Anibelli Neto (MDB) engrossou a voz ao insistir que o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior, falasse sobre a dívida do Athletico com o governo do Estado. A turma do deixa-disso interveio, houve bate-boca, os mais esquentadinhos foram afastados do microfone e o secretário poupado de responder à saia-justa.

Aporte extra

Preocupado com o avanço da dengue, o governador Carlos Massa Ratinho autorizou ontem (18) a liberação de R$ 5 milhões para reforçar o apoio às ações no Estado. Os recursos serão distribuídos entre os 118 municípios do Paraná que se encontram em situação de alerta ou de epidemia da doença, com os valores variando entre R$ 15 mil e R$ 200 mil, e devem ser usados no chamado manejo clínico. “Para o município contratar mais um médico temporariamente, uma ou duas enfermeiras… Enfim, fazer tudo aquilo que possa ajudar a população doente”, disse Beto Preto.