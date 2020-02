Informe da redação: Edgar Bueno no Pros, Ataque ao STF e Restrição do IML

Aliança nefasta

Edgar Bueno, pré-candidato a prefeito em Cascavel, acaba de selar uma aliança inusitada. Filiou aos quadros do Pros, seu atual partido, nada menos, nada mais que Sergio Ricardo, que sairá candidato a vereador. Terá o papel de “dar pau” no prefeito Leonaldo Paranhos, o que já está fazendo em seu programa de rádio diariamente. Não poderia fazer melhor escolha, para Paranhos, claro! Com um cabo eleitoral do tipo de SR, Edgar certamente dará votos aos seus adversários. Todos conhecem a história pregressa de achaques, chantagens e maledicências do radialista Sergio Ricardo. A aliança não poderia ser pior.

Ataque ao STF

A Polícia Federal investiga supostos ataques que uma “célula terrorista” estaria planejamento contra o Supremo Tribunal Federal e ministros. As informações são de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. O presidente do STF, Dias Toffoli, avisou os demais ministros, na quarta-feira passada, para reforçarem sua segurança pessoal.

“Fácil acesso”

Os supostos terroristas teriam dito, em suas comunicações, que os ministros mantêm uma rotina que facilita o contato físico e visual, sendo “autoridades de fácil acesso” a indivíduos que pretendem fazer algum ataque. A mensagem da célula terrorista foi captada em janeiro na deep web.

Restrição do IML

Assim como em Cascavel, a Câmara de Toledo também enviou à Secretaria de Segurança Pública pedido para reconsiderar a medida que restringiu o atendimento do IML (Instituto Médico Legal) em todo o Paraná ao período das 8h às 20h, ou seja, sem plantão noturno. Os vereadores citam o caso de uma família que passou a noite à espera do IML liberar o corpo de uma vítima de um acidente na BR-163, dia 4 de fevereiro.

Hora para morrer

“O Estado do Paraná vai ter que ter uma hora para morrer… se você morrer entre as 20h e as 8h, os familiares vão ficar passando dor à espera do corpo devido a essa ordem de serviço”, criticam os vereadores. A determinação foi assinada pelo diretor do IML, André Ribeiro Langowiski, dia 27 de janeiro, e atinge todos os IMLs do Paraná, inclusive Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.

Audiências públicas

Por falar em Toledo, a Câmara será sede de três audiências este mês: quarta (19), às 14h, tem prestação de contas do Executivo; dia 27, às 18h, a Saúde presta contas; e, no dia seguinte, a Educação apresenta os números de 2019.

Pesquisa de satisfação

A CGE Itinerante (Controladoria-Geral do Estado), um trabalho de ouvidoria ativa, vai até o cidadão para registrar sua percepção sobre a qualidade dos serviços prestados pelo governo do Paraná. O trabalho começo ano passado e foram feitas 900 entrevistas no Detran e em unidades da Secretaria da Saúde. Agora, ele será permanente. Os canais da ouvidoria são cge.pr.gov.br e 0800-411113.

Prova Paraná

Nesta terça-feira (18), mais de 1,2 milhão de estudantes farão a primeira edição da Prova Paraná 2020. A prova será aplicada em toda a rede estadual. Participam alunos do 5º ano do Ensino Fundamental (municipal), do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (estadual), do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, além das modalidades EJA (Educação para Jovens e Adultos) e Médio Integrado.

Contas

O secretário estadual da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Junior, apresenta nesta terça-feira (18), às 14h30, no Plenário da Assembleia Legislativa, os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019.