Informe da redação do dia 9 de janeiro de 2020

Força-tarefa no INSS

O governo federal prepara uma estratégia de guerra para tentar pôr fim à extensa fila de espera de 1,2 milhão de pedidos por benefícios do INSS e conseguir colocar em funcionamento o novo sistema do órgão, já com a incorporação das mudanças aprovadas na reforma da Previdência. Dois meses após a promulgação das novas regras, integrantes do governo decidiram traçar um cronograma de ação. As alternativas em estudo envolvem remanejamento de servidores que cuidam de aposentadorias em outros ministérios para ajudar na força-tarefa. Também se avalia a contratação de terceirizados.

Falhou

A crise envolve dois grandes obstáculos: a enorme fila de pedidos de benefícios herdada de 2018 e o atraso da Dataprev no desenvolvimento do novo sistema do INSS para análise de benefícios, já com as regras da reforma.

Vai piorar

A Dataprev anunciou ontem (8) que vai demitir 493 funcionários que trabalham em 20 unidades regionais da empresa que serão fechadas, inclusive a do Paraná. Os 493 funcionários representam 15% dos 3.360 empregados que a Dataprev tem atualmente.

Biometria

O Paraná já tem 97,9% dos eleitores cadastrados para o voto biométrico, segundo dados do TSE. Dos 8.068.762 de eleitores paranaenses, 7.906.593 já fizeram o cadastramento. Em todo o País, a identificação por digitais atingiu 78% do eleitorado, alcançando 115.469.403 pessoas. O TSE espera comprar 100 mil urnas eletrônicas, das 180 mil previstas em licitação.

R$ 1 bi extra

O ministro Sergio Moro pediu ao colega Paulo Guedes um crédito extraordinário de R$ 1,057 bilhão. E urgente! O dinheiro deve ser enviado aos estados como a parte que lhes cabe do Fundo Nacional de Segurança Pública, determinado pelo presidente do STF, Dias Toffoli. O dinheiro estava contingenciado.

Itaipu pagou I

No ano passado, a Itaipu repassou ao Paraguai US$ 611,4 milhões, valor que representa 58% de tudo o que o governo paraguaio arrecadou com o Imposto de Valor Agregado em 2018. O IVA é o tributo único no Paraguai para todas as transações.

Itaipu pagou II

O valor pago por Itaipu corresponde a US$ 271,7 milhões em royalties, US$ 295,3 milhões pela energia que o Paraguai não utiliza e “cede” ao Brasil e mais US$ 44,4 milhões para a estatal de eletricidade Ande pelos encargos de administração, supervisão e utilização do capital.

33% de aumento

De acordo com o portal brasiliense Metrópoles, os servidores públicos federais começam mês que vem a campanha salarial e eles devem pedir 33% de aumento: 31% de perdas pela inflação e 2% de ganho real. A equipe econômica do governo federal descarta qualquer reajuste para este e os próximos anos.

Agenda cheia

Alécio Espínola está fazendo valer o tempo em que ocupa a cadeira de prefeito de Cascavel. Em tempos de paradeira devido às férias de fim de ano, ele anda percorrendo as obras na cidade e ontem foi conferir o novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal, cuja obra já está 70% executada e deve ser entregue na primeira quinzena de março.

Eleição na Amop

Os prefeitos da região começam a articular a próxima eleição na Amop, no fim de março. Neste ano, tem uma particularidade: apenas aqueles que não vão disputar a reeleição em outubro podem participar da escolha, cujo mandato vai até janeiro do ano que vem. Por causa disso, somente uns 15 dos 54 prefeitos estariam aptos a concorrer neste ano.