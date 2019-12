Informe da redação do dia 6 de dezembro de 2019

Pacote anticrime e nossos deputados

Olha que interessante… Nenhum dos 30 deputados federais paranaenses votou contra o Pacote Anticrime do ministro Sergio Moro. Contudo, 11 deles nem mesmo votaram, inclusive dois daqui, do oeste. Estavam ausentes na votação: Aline Sleutjes (PSL), Aroldo Martins (Republicanos), Enio Verri (PT), Fernando Giacobo (PL), Gleisi Hoffmann (PT), Leandre (PV), Luciano Ducci (PSB), Luisa Canziani (PTB), Ricardo Barros (PP), Toninho Wandscheer (Pros) e Vermelho (PSD).

Jogo duro

O governo tem um jogo difícil pela frente, e precisa ser ágil. Precisa fazer com que o Congresso vote 24 projetos que representam R$ 22,8 bilhões em 2019. Se as propostas não forem aprovadas, obras para saneamento básico, unidades de saúde e até transferência de recursos do megaleilão do petróleo para estados e municípios só poderão ocorrer ano que vem.

Fundo eleitoral

Outro enrosco promete ser o fundo eleitoral. Deputados querem se apropriar de dinheiro de áreas sociais para engordar o fundo eleitoral para R$ 3,8 bilhões para turbinar os partidos nas eleições do ano que vem. Treze partidos apoiam a manobra: PSL, PT, PL, MDB, PP, PTB, PSD, PSB, Republicanos, PSDB, PDT, DEM e Solidariedade, que têm 430 dos 513 deputados e 62 dos 81 senadores.

Bolada

Dois partidos (PT e PSL) que polarizaram a discussão política na última eleição terão quase 20% do montante, o equivalente a R$ 730 milhões para distribuir aos seus candidatos a prefeito e a vereador, o que lhes assegura ampla vantagem com relação às outras legendas.

Contribuições

Vale lembrar que essa será a primeira eleição municipal abastecida majoritariamente com recursos públicos. As contribuições de pessoas físicas são permitidas, mas limitadas a 10% da renda do doador no ano anterior, tornando assim improvável que outros partidos tenham tanto dinheiro quanto o PT e o PSL para impulsionar seus candidatos.

Corrupção

O governo do Estado vai reunir profissionais da área de gestão e a comunidade no 2º Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção: Fazendo a Coisa Certa na próxima segunda-feira (9). O encontro é promovido pela CGE (Controladoria-Geral do Estado) e terá painéis com antropólogo e especialistas no tema. As inscrições são gratuitas e estão abertas até esta sexta-feira (6), no site da Escola de Gestão.

Lucro da Copel

A redução de quase 15% no quadro de funcionários e o aumento da tarifa de energia elétrica ajudaram no lucro líquido de R$ 613,5 milhões da Copel no terceiro trimestre deste ano. O valor é 42,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

Violência

Advogados e advogadas de Cascavel e região se reúnem às 11h desta sexta na Avenida Brasil, no Centro, para conscientizar os homens sobre a questão da violência contra a mulher. Em seguida será feita mobilização semelhante em frente ao Fórum, na Avenida Tancredo Neves.

Não violência

O dia 6 de dezembro celebra a data de combate e conscientização sobre a necessidade da não violência e da pacificação entre gêneros. Durante o ato público no Calçadão, os advogados distribuirão laços brancos para transeuntes, sugerindo para sejam afixados nas camisas e nas camisetas. A iniciativa é da Comissão da Mulher Advogada da OAB-Cascavel.