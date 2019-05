Informe da redação do dia 31 de maio de 2019

Brasil segue avançando

O presidente Jair Bolsonaro tuitou que a Medida Provisória (MP) 871 – que combate fraudes no INSS – deve gerar uma economia estimada em R$ 10 bilhões por ano. “O Brasil segue avançando”, disse. A MP foi aprovada na Câmara na madrugada de ontem. Contudo, o Senado jogou para segunda-feira (último dia antes de caducar a medida) a votação. A MP 871 cria um programa de revisão de benefícios do INSS, exige cadastro do trabalhador rural e restringe o pagamento de auxílio-reclusão apenas aos casos de pena em regime fechado.

De volta ao DEM I

Por falar em Bolsonaro… Em discurso da convenção nacional do DEM, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, insinuou ontem que o presidente Bolsonaro pode voltar para o partido. Bolsonaro se filiou ao PSL ano passado para disputar a eleição ao Palácio do Planalto, mas em 2005 chegou a integrar as fileiras do PFL, hoje DEM.

De volta ao DEM II

“Temos um ex-filiado do PFL, do DEM, que olha para o nosso partido com imenso respeito e com olho de, quem sabe, querer voltar para casa”, disse Onyx. Em conversas reservadas, Bolsonaro já reclamou mais de uma vez dos problemas enfrentados no PSL, que tem uma bancada de novatos no Congresso e até atua como oposição ao Palácio do Planalto.

Questionado se Bolsonaro falou sobre o retorno, Onyx sorriu: “Não. É um sonho meu”.

Carbonell na Itaipu

O Conselho da Eletrobras aprovou o nome do general Luiz Felipe Carbonell, secretário da Segurança do Paraná, para assumir a diretoria de Coordenação da Itaipu Binacional. Agora só falta a nomeação, via decreto, do presidente Jair Bolsonaro.

Novo secretário

O governador Ratinho Junior indicou o coronel do Exército Rômulo Marinho Soares para assumir a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária. A escolha foi anunciada ontem e põe fim ao sai-não-sai.

Apoio à Apac

Em Toledo, a Câmara aprovou projeto que autoriza abertura de créditos adicionais de R$ 7,74 milhões para atender a uma série de despesas para o Conselho da Comunidade e a Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) para a implantação da unidade de Toledo.

Apac em construção

A Apac de Toledo está sendo implantada em uma área de 2.762 metros quadrados junto ao Centro Industrial Moveleiro José Luiz Salles, próximo à Avenida Barão do Rio Branco, onde contará com barracão e outras estruturas de acordo com projetos que seguem um padrão nacional do método Apac, além de espaços para abrigar o Conselho da Comunidade e o Patronato.

Transplantes

Olha que notícia impressionante: a Uopeccan de Cascavel completa o centésimo transplante de fígado.

Taxa Selic

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) determinou que a Paraná Edificações, ao fim de cada exercício financeiro, corrija os valores creditícios pela taxa Selic, com a atualização monetária dos créditos da dívida ativa; e expediu recomendações à entidade.

República Tcheca

Uma comitiva de empresários e políticos da República Tcheca, liderada pela embaixadora Sandra Linkensederová, esteve esta semana no Paraná para discutir possíveis investimentos no Estado. Acompanhados do vice-governador Darci Piana, os tchecos foram a Ponta Grossa, nos Campos Gerais, onde estudam instalar uma unidade da fabricante de caminhões Tatra.