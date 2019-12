Informe da redação do dia 31 de dezembro de 2019

Voos extras no Show Rural

A Azul Linhas Aéreas colocará voos extras no período de 3 a 7 de fevereiro de 2020 para atender ao aumento de demanda provocado pelo Show Rural em Cascavel. A companhia atendeu ao pedido feito pelo prefeito Leonaldo Paranhos, que já repassou a notícia aos coordenadores do evento. Em ofício endereçado a Paranhos, a empresa informou: “Para o evento em questão, comunicamos que iremos adicionar voos extras para Campinas (SP) e Porto Alegre (RS)”. Nas noites de 2 e 7 de fevereiro três aeronaves estarão simultaneamente no solo do Aeroporto de Cascavel. Os horários e as linhas serão divulgados nos próximos dias.

Devolução

Em seis anos, Operação Lava Jato fez 269 acordos de colaboração premiada e os delatores já devolveram aos cofres públicos R$ 5,5 bilhões.

Na mesma

Levantamento do Paraná Pesquisas, 46% dos brasileiros avaliam que a corrupção no Governo Bolsonaro continuou igual em relação aos governos anteriores. Para 12%, a corrupção aumentou e, para 39,2%, diminuiu. A pesquisa entrevistou 2.222 eleitores de 14 a 18 de dezembro.

Prioridades

Já o Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros acredita que, para combater a violência, o governo deve priorizar a criação de empregos e a melhoria da educação, e não especificamente na área da segurança. Para 57%, é mais importante investir em áreas sociais do que na segurança. O investimento em polícias é mais importante para 41%. Outros 2% responderam que não sabem.

Fim da estabilidade?

O Ministério da Economia planeja incluir na reforma administrativa a possibilidade de demissão de servidores estáveis por mau desempenho. Inspirada em outros países, a ideia é que caberá a um órgão colegiado a decisão final das demissões e o servidor terá direito a ampla defesa e recursos.

TJs na mira

Depois do esquema descoberto no TJ da Bahia, outros Tribunais de Justiça devem entrar na mira da própria Justiça em 2020. Segundo a Procuradoria-Geral da República, estão previstas mais operações em busca de outras organizações criminosas instaladas em TJs. No STJ, por exemplo, há dois casos com investigações bastante avançadas. As informações são da Coluna de Guilherme Amado, da Revista Época.

Juiz de garantias

Por falar em Justiça… Seis dos 11 ministros do STF (Supremo Tribunal Federa) apoia a criação do juiz de garantias da lei anticrime sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 25. O Estado de S.Paulo conversou com seis ministros sobre a proposta e todos avaliaram positivamente sobre os juízes de garantias, que irão supervisionar a investigação criminal.

Se a moda pega…

Esta aconteceu na Paraíba. Durante operação de busca e apreensão na casa do deputado federal Wilson Santiago (PTB-PB), suspeito de desviar dinheiro de obras no sertão, a Polícia Federal encontrou um celular escondido em uma caixa de remédio dentro de um frigobar na casa do deputado. A suspeita é de que o telefone era usado para tratar de corrupção. Ao todo, foram apreendidos sete aparelhos.

Calúnia e difamação

De querelado para querelante, o ex-presidente Lula é quem recorreu à Justiça agora. Ele está processando o dono das lojas Havan, Luciano Hang, por calúnia e difamação. É que, no dia 1º de dezembro, numa postagem no Twitter, Hang sugere o patrocínio de aviões que sobrevoariam o litoral de Santa Catarina durante o verão com “mensagens patrióticas” e, entre as frases, dizeres como “Lula cachaceiro, devolve o meu dinheiro” e “Lula na cadeia, eu com o pé na areia”. A mensagem na rede social teve 8.200 curtidas, 1.900 compartilhamentos e 586 comentários.