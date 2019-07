Informe da redação do dia 30 de julho de 2019

Brasileiro é contra os vices

Sondagem da Paraná Pesquisa indica que a maioria dos brasileiros (53,4%) acha que a figura do vice (de presidente, governador ou prefeito) é desnecessária e nem deveria existir. A pesquisa foi realizada de 17 a 24 de julho, abrangendo 2.184 eleitores nas 27 unidades da Federação. A minoria (41%) concorda que vice é necessário. E que até deve falar, como costumam fazer o General Hamilton Mourão (vice de Jair Bolsonaro) e Darci Piana (vice de Ratinho Junior).

Deportação sumária

O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) publicou portaria que prevê “deportação sumária de pessoa perigosa” suspeita de envolvimento com terrorismo, grupo criminoso ou associação criminosa armada, tráfico de drogas, pessoas ou armas de fogo, pornografia ou exploração sexual infantojuvenil e torcida com histórico de violência em estádios.

Operação Uruguai

Na semana passada, Moro revogou asilo político de três paraguaios. Eles são acusados de integrar grupo guerrilheiro no país vizinho. Após a medida, fugiram para o Uruguai. Anuncio Méndez, Juan Suhurt e Víctor Ortega tentam agora obter refúgio do governo de Tabaré Vázquez, um dos últimos redutos da esquerda na América do Sul.

Mais professores

O governador Ratinho Júnior (PSD) autorizou a Secretaria de Estado da Educação a contratar servidores para ocuparem cargos de professor, professor pedagogo, professor guia-intérprete e tradutor e Intérprete de Libras (TILS), por meio de Regime Especial – Cres para o exercício de 2020 com a finalidade de atender às instituições de ensino da rede estadual do Paraná.

Novo secretário

O jornalista Paulo Fona é o novo secretário de Imprensa da Presidência da República. Ele foi escolhido em consenso entre o ministro de Governo, Luís Ramos, o porta-voz Rego Barros e o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten. Fona foi secretário de Comunicação Social dos ex-governadores do Distrito Federal Joaquim Roriz e Rodrigo Rollemberg.

Casa Fácil

O presidente do Crea-PR, Ricardo Rocha, participou do almoço do Boi no Rolete domingo, em Marechal Cândido Rondon, e adiantou que em breve retorna à cidade para finalizar uma importante parceria como governo municipal sobre o programa Casa Fácil.

Plano-diretor

A prefeitura rondonense realiza no dia 3 de agosto, no auditório da Acimacar, a Conferência Pública de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo. Será das 9h às 11h45 e das 13h30 até o término da pauta. A comunidade é convidada para conhecer o documento que contém as Diretrizes Políticas para o novo Plano Diretor Municipal.

Mundo digital

Workshop Jornais 4.0, da ADI, mostrou no fim em semana em Curitiba os caminhos e como funcionam as plataformas digitais que podem incrementar o alcance dos conteúdos produzidos pelos jornais impressos do Paraná. “Queremos melhorar a produção jornalística e os setores comerciais. Entender como viabilizar essa mudança, que é mundial, não pode representar um obstáculo. Nesse processo, é fundamental garantir a relevância dos jornais nas cidades, regiões em comunidades onde atuam”, disse o presidente da Associação dos Jornais Diários do Paraná, Nery José Thomé. Dentre os palestrantes/convidados estavam o secretário estadual de Comunicação, Hudson José (foto), Renato Maçaneiro (Fomento Paraná), Alan Costa (Celepar), Thais Paola Grandi (BRDE) e Alexandre Weiler.