Informe da redação do dia 29 de outubro de 2019

Governo 5.0

O governador Ratinho Junior, o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, e o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, farão a abertura do Governo 5.0 nesta quinta-feira (31), em Foz do Iguaçu. O evento começa na quarta e vai até a sexta-feira no Hotel Rafain Palace & Convention. Informações: (41) 3350-2709.

Programação

O Governo 5.0 é uma promoção da AMP e do governo do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa. Dentre os convidados está o economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do IBGE e do BNDES, que dará palestra no dia 31 de outubro, às 10h.

Sem plástico

Toledo lança hoje (29) a campanha “Too Sem Plástico: Colabore, inspire e compartilhe essa ideia”. A ação visa sensibilizar a comunidade sobre os impactos da poluição plástica e conscientizar a todos acerca da importância da redução, da reutilização e do descarte correto de resíduos. Em vez de proibir o uso, a opção é muito mais eficaz: conscientize.

Donos da JMK

A CPI da JMK convocou Aldo Marchini Junior e Jairo Cezar Vernalha Guimarães para as oitivas desta terça-feira (29), às 9h, na Alep. Segundo as investigações da CPI e da Divisão de Combate à Corrupção da Polícia Civil, os dois seriam os verdadeiros donos da empresa que venceu a licitação para gerenciamento da frota do governo do Paraná de 2015 a maio de 2019, só que teriam sido administradas por sócios laranjas.

Trifásico I

Um dos grandes gargalos do setor produtivo, os constantes apagões no meio rural podem estar com os dias contados. É que hoje, às 10h, o governador e o presidente da Copel, Daniel Slaviero, lançam o Programa Paraná Trifásico. O evento será no Palácio Iguaçu.

Trifásico II

O Paraná Trifásico vai investir R$ 2,1 bilhões para renovar toda a espinha dorsal da rede de distribuição no campo em cinco anos. Serão 25 mil quilômetros de redes monofásicas transformadas em trifásicas. É uma mudança de patamar no fornecimento de energia para a região rural do Paraná.

Estatais dependentes

O governo federal injetou R$ 190 bilhões em 35 estatais nos últimos dez anos, dos quais R$ 160 bilhões foram para mantê-las, ou seja, pagar suas despesas, e o restante para aumento de capital e/ou investimentos. Dez delas estão na lista da privatização. O levantamento foi feito pela Gazeta do Povo.

Vem aí o PDN?

Depois de rifar publicamente o PSL, o presidente Jair Bolsonaro disse que pode criar o próprio partido, o Partido da Defesa Nacional, para simplificar, PDN. Em viagem ao Oriente Médio, o presidente comentou que o “PSL é gêmeo xifópago [gêmeos siameses], e deve se separar.” Cogitado para ingressar no Patriotas após a crise com o PSL, Bolsonaro admitiu que até cogitou a possibilidade, mas que considerou a criação de uma legenda a melhor opção.

Brasil & Catar

O Brasil e o Catar assinaram ontem acordo para a isenção de visto de entrada nos países de turistas, pessoas em trânsito ou em viagens de negócios. Ao contrário dos Estados Unidos e da China, que também estão livres da exigência, desta vez a medida é recíproca. Esse é um dos seis acordos firmados durante a vista do presidente Jair Bolsonaro àquele país. Ele foi recepcionado em Doha pelo emir do Catar, Xeique Tamin Bin Hamad Al Thani, no Palácio Real, onde firmaram acordos de cooperação em áreas como defesa, saúde e serviços aéreos.