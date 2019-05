Informe da redação do dia 28 de maio de 2019

De cidade em cidade

Se em Cascavel a notícia surpreendeu, imagine em Toledo. A informação sobre a nomeação de Thiago Stefanello como secretário de Saúde de Cascavel repercutiu na Câmara ontem. E de maneira ruim. O vereador Genivaldo Paes disse que Thiago foi para Toledo para resolver os problemas de saúde e “não os resolveu. Foi para a Casa Civil [no Governo Cida] e só passeou, voltou para Toledo ganhando muito dinheiro em um ‘cabide’ na administração e que agora foi fazer o mesmo na saúde de Cascavel”. O vereador disse ainda que ele provavelmente “não vai fazer nada em Cascavel”. Genivaldo seguiu: “Toledo não é um território cigano para forasteiro acampar, não fazer nada e levar o dinheiro da cidade embora”. A vereadora Olina Fiorentin, que usou a tribuna na sequência, reforçou sua surpresa com a ida de Thiago para a Saúde de Cascavel e disse que ele “pula de cidade em cidade sem resolver nada”.

Trevo de Maripá I

O prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria, busca com o governo do Estado apoio financeiro para implantação de um trevo no entroncamento da rodovia PR-182 – na altura do KM 298 – com a MR-103, acesso secundário que liga a sede do Município à rodovia.

Trevo de Maripá II

O trecho era o principal acesso ao Município antes da pavimentação da PR-182, na década de 70, quando o governo estadual alterou o traçado original que cruzava a cidade, implantando o trevo no entroncamento com PR-873. “Mesmo com o desvio, a MR-103 continuou sendo um dos principais acessos para os moradores dos distritos de Candeia e Pérola Independente e de cidades como Toledo e Cascavel”, explica Bento Maria.

Câmpus UFPR

A MR-103 tem pouco mais de três quilômetros de extensão e é toda pavimentada. No local está instalado o Câmpus Maripá da UFPR (Universidade Federal do Paraná), que atua como extensão do Setor Palotina. O trecho recebe um centro logístico para armazenagem de produtos frigoríficos e irá gerar, inicialmente, 40 empregos diretos. O sócio da empresa, Marcos Frazão, acompanhou a reunião com Ratinho Junior.

Futuras eleições

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou esta semana a discutir uma nova sistematização para as normas que devem orientar a própria Justiça Eleitoral, partidos, candidatos e eleitores na realização de eleições futuras. Segundo o tribunal, o objetivo é abrir uma janela para que acadêmicos, juristas e a comunidade em geral apontem conflitos normativos, contradições e inconsistências nas normas e nas leis eleitorais vigentes.

CVM multa Eike

Não está fácil para ninguém! O empresário Eike Batista foi condenado ontem (27) pelo colegiado da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ao pagamento de duas multas no valor global de cerca de R$ 536,506 milhões, por “infração considerada grave” por suposta informação privilegiada.

Sítio de Atibaia

O Ministério Público Federal no Paraná informou ao juiz Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, ser favorável à venda do sítio de Atibaia, pivô da mais alta condenação imposta ao ex-presidente Lula na Lava Jato. A força-tarefa pediu uma avaliação judicial da propriedade rural, que teve a venda solicitada pelo empresário Fernando Bittar em abril.

Procurado

Até ontem à noite, continuava foragido Luiz Fernando Ribas Carli Filho, condenado a sete anos e quatro meses de prisão pelas mortes de dois jovens em um acidente de trânsito, em 2009. A Justiça do Paraná determinou na sexta-feira (24) o início do cumprimento da pena pelo ex-deputado estadual.