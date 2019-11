Informe da redação do dia 26 de novembro

Greve à vista?

O Governo Ratinho Junior pode enfrentar sua segunda greve em menos de um ano de mandato. Professores e funcionários de escolas da rede pública estadual decidiram deflagrar um dia de greve em 2 de dezembro e, no dia 3, realizar um ato unificado contra a reforma da ParanáPrevidência enviada à Alep pelo governador na semana passada. Eles também pretendem fazer uma vigília dos aposentados no dia 2 de dezembro, em frente à Catedral de Curitiba, e não descartam uma paralisação geral.

Aliança no PR

Os trâmites para o Aliança para o Brasil (novo partido do presidente Jair Bolsonaro) também andam no Paraná. Filipe Barros, Ogier Buchi e Coronel Lee cogitam disputar prefeituras pelo novo partido. As informações são de Ingrid Soares, do Correio Braziliense. Barros está de olho em Londrina, Buchi em Curitiba e Lee, Cascavel.

Plano B

Caso não consiga regularizar Aliança pelo Brasil em tempo, o presidente Bolsonaro vai usar o Patriota. Segundo a coluna de Lauro Jardim (O Globo), Adilson Barroso, presidente do Patriota, está negociando com Bolsonaro para que os descontentes do PSL se filiem ao seu partido.

Vice-líder

Após um ano de relações atribuladas com parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o paranaense Ricardo Barros (PP) como vice-líder do Governo no Congresso. Barros já foi líder dos Governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Lula (PT) e ministro da Saúde de Michel Temer (MDB).

Namoro

O “namoro” de Barros com Bolsonaro começou logo depois das eleições, quando sua esposa, a então governadora Cida Borghetti, condecorou o então recém-eleito presidente com a Ordem do Pinheiro, maior comenda do Estado. Na época, Bolsonaro não veio receber a homenagem.

Inauguração

Nesta sexta-feira (29), às 10h, será inaugurada a Central de Atendimento do Ministério Público do Paraná em Foz do Iguaçu. A unidade busca ampliar as possibilidades de acesso à Justiça pela população, oferecendo em um único local orientação jurídica e o encaminhamento de demandas relacionadas à garantia dos direitos fundamentais, como acesso aos serviços de saúde e educação.

Audiência pública

A Prefeitura de Foz do Iguaçu convida toda a população para a audiência pública sobre a revisão dos planos de saneamento e recursos hídricos do Município. O evento será nesta terça-feira (26), às 9h, na Câmara de Vereadores.

Gleisi reeleita

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) foi reeleita domingo (24) presidente nacional do PT no 7º Congresso Nacional da sigla. Ela obteve 558 votos dos delegados, equivalente a 72% dos votos. O ex-presidente Lula não compareceu ao Congresso neste domingo, mas fez um discurso na abertura, na sexta.

Golpe e Lula

Em seu discurso, Gleisi disse que há um “golpe continuado” no Brasil e defendeu Lula presidente: “Queremos Lula presidente da República novamente”.

Sítio de Atibaia

Por falar em Lula… Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região analisam nesta quarta (27) se Lula deve ser beneficiado por recente entendimento do STF que considerou que os réus delatados devem falar depois dos delatores. Ontem, o ministro Edson Fachin – relator da Lava Jato no Supremo – negou o pedido de liminar da defesa de Lula para suspender o julgamento que pode anular a sentença do Sítio de Atibaia, na qual o petista foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão.

Teste nas urnas

E por falar em eleições… Especialistas começaram ontem (25) a testar a urna eletrônica que será usada nas eleições municipais do ano que vem, em mais um Teste Público de Segurança (TPS), organizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Abono autorizado pela Câmara

Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto que cria o abono compensatório para servidores da Secretaria de Saúde que perderam os adicionais de insalubridade e periculosidade em maio deste ano. São 350 servidores da Saúde que tiveram redução no salário após laudo de empresa particular feito a pedido da prefeitura. No projeto encaminhado pelo Executivo, são substituídos os adicionais por um abono compensatório.

Emenda em votação

O valor recebido a título de abono compensatório não será incorporado aos vencimentos dos servidores, tampouco servirá como base de cálculo para contribuição previdenciária, férias e 13º salário ou para outros benefícios ou vantagens. A lei começa a valer em 1º de dezembro de 2019, mas o sindicato cobrou emenda votada hoje tornando o abono válido com a publicação da lei, ainda em novembro.

Segunda instância

O ex-governador gaúcho e ex-senador Pedro Simon, 89, esteve ontem em Cascavel e analisou a conjuntura da política nacional, sobretudo a expectativa sobre a votação do projeto que retoma a prisão em segunda instância. “Faço um apelo ao Brasil inteiro: pelo amor de Deus, é o dia mais importante do Congresso: não me lembro de uma decisão com tamanho significado”.

Obras importantes

O setor produtivo estará hoje em Curitiba em peso, onde se reúne, a partir das 15h30, na sede do Departamento de Estradas de Rodagem, para verificar a apresentação do novo pacote de concessão das rodovias que cortam o Paraná. Os representantes do setor já estão com documentos prontos exigindo obras, muitas delas no oeste: Trevo Cataratas (caso fique fora do acordo de leniência), contorno norte de Cascavel e duplicações entre Ibema/Cascavel e Matelândia/trevo de Vera Cruz.

Providências Sanepar

O vereador Misael Junior (PSC) apresentou uma solicitação de providências a Renato Mayer Bueno, gerente da Sanepar Oeste/Sudoeste, para esclarecer os procedimentos para análise técnica que resultará no desassoreamento do Lago Municipal. Com isso, o Município teria total segurança de encaminhar o lodo que será retirado.

Abelhas na Câmara

Hoje, às 19h, a Câmara promove audiência pública para debater a importância das abelhas no ecossistema e ações para sua preservação. Durante o dia, modelos de colmeias adequadas para o cultivo urbano serão expostas no saguão do Legislativo e especialistas e produtores farão palestras para estudantes das redes pública e privada, além da comunidade interessada. A ideia, que tem à frente o vereador Celso Dal Molin, é espalhar abelhas sem ferrão pelos parques e pelas praças de Cascavel.

Rindo à toa

O prefeito Leonaldo Paranhos era só sorrisos ontem, feliz com o sucesso do lançamento do Natal para Todos. A festa reuniu cerca de 40 mil pessoas no Centro de Cascavel.