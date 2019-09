Informe da redação do dia 25 de setembro de 2019

Deputados do Paraná alvos de hacker

O jornal O Globo divulgou esta semana uma lista de 84 pessoas que foram alvos dos hackers que roubaram informações de procuradores da Lava Jato. Além das figuras já expostas pelo The Intercept Brasil, há três parlamentares do Paraná na lista: os deputados federais Gleisi Hoffmann (PT) e Felipe Francischini (PSL), e o deputado estadual Fernando Francischini (PSL) (pai de Felipe). O jornal disse que a perícia da Polícia Federal ainda não detectou quais celulares foram de fato hackeados. O celular de Gleisi, por exemplo, sofreu sete tentativas de invasão, o de Felipe Francischini, oito, e o de seu pai, nove, cita a lista.

Gestão da receita

Analistas do Tribunal de Contas do Estado estão auditando, ao longo desta semana, os setores de tributação e as procuradorias das prefeituras de Guaraniaçu e Marmeleiro. O trabalho, que também avalia a legalidade, os fluxos e os controles desse gerenciamento, será executado até sexta-feira (27) e integra o PAF (Plano Anual de Fiscalização) de 2019 do TCE-PR.

De volta aos cofres

Em Itaipulândia, o TCE quer que sejam devolvidos aos cofres públicos municipais R$ 115 mil. É que as contas do convênio celebrado em 2011 entre a Oscip Instituto Confiancce e a prefeitura foram julgadas irregulares. Devido à decisão, a Oscip deverá restituir (corrigidos) R$ 115.017,43 ao cofre municipal. O objeto da transferência voluntária era a prestação de serviços de apoio na área de turismo.

Multas

Em razão das irregularidades confirmadas no processo, o TCE aplicou três multas de R$ 1.450,98 ao então prefeito Sidnei Picoli Amaral, que somam R$ 4.352,94; e uma multa de R$ 1.450,98 à presidente da Oscip à época, Clarice Lourenço Theriba. Os valores das sanções também deverão ser corrigidos monetariamente e calculados após o trânsito em julgado da decisão.

Represália?

A reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado de ontem, cuja pauta era o início da votação do parecer e das emendas da reforma da Previdência, foi adiada para o dia 1º de outubro. O principal motivo foi a ida de Davi Alcolumbre (DEM-AP) ao STF (Supremo Tribunal Federal) “a pé”, com líderes, para entregar uma ação ao ministro Dias Toffoli pedindo a anulação do pedido de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal, semana passada, no gabinete do líder do Governo na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE).

Vetos

Na segunda (23), Alcolumbre já havia adiado a votação do primeiro turno após convocar, no lugar dela, uma sessão do Congresso Nacional para ontem, com o objetivo de analisar vetos presidenciais, especialmente da Lei de Abuso de Autoridade.

Gebran

As decisões do ex-juiz federal Sergio Moro tomadas na Operação Lava Jato têm sido confirmadas pelas instâncias superiores do Judiciário, a partir do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), presidido por João Pedro Gebran Neto. Em 24 de setembro de 1993, Gebran instalou a Vara da Justiça Federal em Cascavel. O registro é do historiador Alceu Sperança.

Arns no Podemos

O senador Flácio Arns (Rede) vai se filiar ao Podemos. Desta forna, o Paraná tem três senadores do mesmo partido: Alvaro, Arns e Oriovisto Guimarães.

Porto Seco é nosso!

A Câmara de Cascavel reuniu dez entidades do setor produtivo em uma mobilização histórica em favor da manutenção do Porto Seco de Cascavel. O contrato de concessão de funcionamento se encerra no dia 3 de novembro e, se não for prorrogado, deixa de funcionar, representando prejuízos de milhões de reais para Cascavel e para toda a região oeste do Estado. O alerta foi divulgado em primeira mão pelo Jornal O Paraná, na edição de quinta-feira (19). As entidades assinaram um ofício que será enviado ao governo do Paraná e à Receita Federal, pedindo a prorrogação do contrato.