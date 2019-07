Informe da redação do dia 25 de julho de 2019

Movido a gás

O governador Ratinho Junior disse ontem que quer adotar o biogás na frota da administração e pediu estudos da Copel, da Sanepar e da Compagas para oferecer aos paranaenses modelos mais sustentáveis de consumo, principalmente em cidades menores. Conforme a CIBiogás, enquanto a equação do combustível etanol sai R$ 0,40/km, com biometano esse valor cai para R$ 0,24/km. O Estado também tem potencial para ser um grande indutor de tecnologia nessa indústria de transformação, capaz de gerar empregos em larga escala. “Queremos espalhar essa tecnologia pelo Paraná”, acrescentou o governador.

Novo DER I

O governador Ratinho Junior cogita mudar o nome do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem) como uma das estratégias para recuperar a imagem do órgão, pivô de uma série de irregularidades denunciadas pelos ministério públicos Estadual e Federal além da Polícia Federal nas operações Integração I e II, Piloto e Rádio Patrulha. As informações são do Contraponto.

Novo DER II

Em entrevista à Catve, Ratinho disse que, quando assumiu, encontrou o DER em situação precária: “O DER não tinha nem mais computadores, porque eles tinham sido apreendidos para perícias policiais”.

Frustrado

O deputado estadual Soldado Fruet (Pros) se disse frustrado com o pagamento de novas promoções e progressões para as forças de segurança pública do Estado. Segundo ele, apenas 75 dos mais de mil policiais militares que têm direito ao benefício foram promovidos nessa quarta-feira, entre praças e oficiais.

Absolvido I

Nem tudo é notícia ruim para o ex-presidente Lula. O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, absolveu o petista de dois crimes relacionados ao processo em que o ex-presidente é réu por supostamente ter ajudado a Construtora Odebrecht em Angola. Todavia… Lula continuará réu por suspeita de lavagem de cerca de R$ 7,7 milhões e US$ 355 mil, e também pelas acusações de corrupção e tráfico de influência.

Absolvido II

Lula, seu sobrinho Taiguara Rodrigues dos Santos e outros dois réus eram acusados do delito de organização criminosa. Vallisney argumentou que já há outro processo na Justiça Federal que trata disso. Assim, resolveu absolvê-los dessa acusação.

Mais uma

O ex-presidente também foi absolvido da acusação de ter lavado R$ 20 milhões de contratos firmados entre a Odebrecht e a empresa Exergia Brasil, de Taiguara. “Fica patente a inépcia da denúncia”, em razão de Lula “estar longe especificamente desses fatos, por não ter tido participação nas assinaturas e nos contratos”, disse o juiz. Para Vallisney, Lula “não executou nem acompanhou a obra, não estando devidamente clara a descrição do delito e suas circunstâncias”.

Pacto federativo

Depois de tentar convencer que é melhor sacar R$ 500 do que R$ 5 mil do FGTS, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo dará um “passo mais avançado” no segundo semestre com o estabelecimento de um novo pacto federativo. Segundo ele, este pacto permitirá que recursos que atualmente estão “carimbados” possam ser usados de forma mais eficiente. Guedes citou ainda que o governo fará a reforma tributária.

Na espera

Os prefeitos, inclusive, já contam com isso, porque o próprio Guedes lhes prometeu o pacto durante a última marcha. O problema é que já esperam sentados, devido a tantas promessas não cumpridas.

