Informe da redação do dia 25 de abril de 2019

Lula “live”

Durante duas horas, das 10h às 12h, nesta sexta-feira (26), o ex-presidente Lula vai (finalmente) conceder entrevista aos jornais El País e Folha de S. Paulo. Lula está preso desde 7 de abril do ano passado na sede da Polícia Federal em Curitiba e às vésperas das eleições a Folha foi à Justiça para conseguir entrevistar Lula. Após um jogo de pode-nãopode, o não pode prevaleceu. Na semana passada, o STF disse que pode. O ex-presidente será entrevistado pelos jornalistas Mônica Bergamo e Florestan Fernandes.

PEC em suspenso

Andam tensos os bastidores da Assembleia Legislativa com relação à votação da PEC da aposentadoria de ex-governadores. E pudera, são oito ex-governadores do Paraná (Beto Richa, Orlando Pessuti, Jaime Lerner, Mário Pereira, Roberto Requião, João Elízio de Ferraz Campos, Emilio Hoffman Gomes e Paulo Pimentel) e três viúvas (Arlete Richa, Madalena Mansur e Rosi Gomes da Silva) que hoje recebem o benefício vitalício de mais de R$ 33 mil. Na fila está agora Cida Borghetti.

Pressão

Após saberem que também entrariam no corte, esse povo (quase) todo baixou na Alep para defender o seu. Resultado: a PEC parou de tramitar e ontem o deputado Jonas Guimarães – presidente da comissão especial criada para tratar da PEC – adiou a discussão da matéria prevista para essa quarta-feira.

Lá do alto

Contudo, a justificativa de Guimarães convenceu: ele quer esperar o resultado do julgamento que o STF faria também ontem de uma ação proposta pela OAB para declarar inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual.

Fusão

Começam as reuniões para apresentar detalhes da fusão prevista em toda a estrutura da agricultura do Estado do Paraná. Para os próximos dias estão previstas reuniões com os servidores do Sistema Estadual da Agricultura, da Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná), da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) e da Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), entre outras.

Toma lá dá cá

Após a notícia de que o governo pretende liberar R$ 40 milhões em emendas aos deputados que apoiarem a reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Câmara dos Deputados “não está trocando nada”. “O Orçamento está contingenciado, a reforma foi aprovada. Agora, se executar o Orçamento for crime não sei mais como se faz política. Uma coisa é execução do Orçamento, outra coisa é trocar e a Câmara não está trocando nada”, rebateu.

Bem na fita

Pesquisa de opinião CNI/Ibope divulgada ontem (24) mostra que 35% dos brasileiros entrevistados avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro como ótimo ou bom; 31% como regular; 27% como ruim ou péssimo; e 7% não sabem ou não responderam à pergunta. Essa é a primeira pesquisa CNI/Ibope sobre a avaliação do Governo Bolsonaro. Pela pesquisa, a maneira de governar do presidente é aprovada por 51% dos entrevistados e desaprovada por 40%. Outros 9% não sabem ou não responderam à pergunta. Em relação à confiança, 51% dos entrevistados afirmaram confiar no presidente Jair Bolsonaro, enquanto 45% não confiam.