Informe da redação do dia 24 de setembro de 2019

Porto Seco

O presidente da Câmara de Cascavel, Alécio Espínola (PSC), reúne nesta terça-feira (24), às 9h, empresários e autoridades para discutir sobre a situação do Porto Seco de Cascavel. É que o contrato de administração da Codapar vence dia 3 de novembro, mas a Receita Federal não autorizou a prorrogação, obrigando a companhia a recorrer à Justiça. O assunto foi divulgado em primeira mão pelo Jornal O Paraná na semana passada.

In loco

Por falar em Cascavel… Seis analistas do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) estão na cidade para verificar a situação dos terminais e das linhas de ônibus, bem como para entrevistar usuários e conferir aspectos da gestão do sistema. De hoje até sexta eles vão percorrer os terminais e ouvir a população.

Paraná Cidadão

O Programa Paraná Cidadão, feira com diversos serviços gratuitos, chega nesta quarta-feira (25) a Guaraniaçu. O evento será no Pavilhão da Igreja Matriz, Avenida Ivan Ferreira do Amaral, Centro. No primeiro dia será ofertada a emissão de carteira de identidade e CPF exclusivamente para crianças e adolescentes. E, na quinta e na sexta-feira serão ofertados diversos serviços gratuitos em um só lugar. Tudo de graça. Horário: das 9h às 17h.

Sem progressão

Preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não pedir a progressão para o regime semiaberto. Desde ontem (23) o petista tem direito a trocar o atual regime fechado por um mais brando, em que poderia deixar a prisão durante o dia para trabalhar. Em nota, a defesa de Lula afirmou que ele decidiu não pedir a progressão porque ainda aposta em recursos que podem restabelecer sua liberdade plena.

Geddel e irmão

O STF julga hoje os irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa em razão da apreensão de R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador em 2017. O MPF pede 80 anos de prisão e sustenta que o dinheiro é referente a propina da Odebrecht e do doleiro Lúcio Funaro. A defesa de ambos nega o crime. Geddel está preso desde setembro de 2017. O julgamento será feito pela segunda turma do tribunal composta pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Cármen Lúcia e Edson Fachin.

FGTS

Os saques de até R$ 500 do FGTS terão nova liberação para quem têm conta poupança na Caixa nesta sexta-feira (27). Nesse lote, recebem os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto. Para quem não é cliente da Caixa, o saque começa em 18 de outubro para os nascidos em janeiro.

Fake News

Quatro em cada cinco brasileiros acreditam que notícias falsas foram disseminadas para influenciar eleições, segundo uma pesquisa realizada pela Transparência Internacional. Os números constam no Barômetro Global da Corrupção: América Latina e Caribe, divulgado ontem (23) no mundo todo. No Brasil, o Instituto Ipsos ouviu mil pessoas entre fevereiro e abril. A pesquisa tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiabilidade.

Aperta e estica

O presidente Jair Bolsonaro tem em mãos uma proposta preliminar de reforma ministerial. O material foi produzido pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que tem feito estudos para fusões de ministérios, secretarias e até de agências reguladoras, a pedido do ministro Paulo Guedes. A proposta prevê fundir ministérios como o da Mulher, Família e Direitos Humanos e o da Cidadania. As informações são de O Antagonista.