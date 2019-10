Informe da redação do dia 24 de outubro de 2019

Bolsonaro manda Exército se preparar

O presidente Jair Bolsonaro disse ter conversado com o general Fernando Azevedo e Silva sobre a necessidade de preparar o Exército para o caso de uma convulsão social: “Não podemos ser surpreendidos, temos que ter a capacidade de nos antecipar a problemas. Conversei com o ministro da Defesa sobre a possibilidade de ter movimentos como tivemos no passado, parecidos com o que está acontecendo no Chile, e a gente se prepara para usar o artigo 142, que é pela manutenção da lei e da ordem.” As informações são do Antagonista.

Fake News

A CPI das Fake News aprovou ontem a convocação de assessores do presidente Jair Bolsonaro, incluindo o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, o assessor especial da Presidência, Felipe Martins, além de integrantes do chamado “gabinete do ódio” – grupo de assessores da Presidência cuja função é atualização das redes sociais da Presidência da República.

Sítio de Atibaia

A 8ª Turma do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) julgará dia 30 se o processo do ex-presidente Lula referente à propriedade do Sítio de Atibaia deverá ou não voltar para a primeira instância para correção na ordem de apresentação de alegações finais. O relator da Operação Lava Jato, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, proferiu a decisão ontem. Isso por conta da polêmica se o réu poderia apresentar as alegações finais depois do réu delator.