Informe da redação do dia 24 de maio de 2019

Bolsonaro e cias

No voo a Cascavel, ontem, o presidente Jair Bolsonaro trouxe três deputados paranaenses: José Carlos Schiavinatto (PP), Vermelho (PSD) e Paulo Martins (PSC). Já em Cascavel, apenas o governador Ratinho Junior e o prefeito Leonaldo Paranhos foram autorizados a entrar na “salinha” com o presidente. Contudo, para desespero dos seguranças, Bolsonaro foi até a cerca estender a mão a centenas de pessoas que o receberam a gritos de “mito” e ele se disse emocionado: “Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Nós vamos mudar o Brasil. O apoio de vocês é muito importante… emociona”, conclui com a voz visivelmente embargada.

Estrada do Colono

Bolsonaro disse que da próxima vez virá com mais tempo para “comer porco no rolete” e trouxe esperança sobre a liberação da Estrada do Colono, entre Serranópolis do Iguaçu e Capanema: “No que depender de licença ambiental, será dada entrada. Isso ajuda a desenvolver o turismo. O que tiver que fazer pelo Paraná e pelo Brasil, faremos sem entrave! O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, casa o progresso com preservação, por ele está dada a licença… O investimento é muito pouco perto do retorno que trará.”

Jabuti caiu

A Câmara dos Deputados derrubou da Medida Provisória 870 o “jabuti” que impedia que fiscais da Receita Federal investigassem crimes não tributários, como corrupção. A votação de destaques ao texto da MP que reestrutura o número de ministérios do Governo Bolsonaro foi concluída ontem. O item vinha sendo tratado como “mordaça” aos auditores, que ficariam impedidos de compartilharem informações com outros órgãos sem autorização judicial.

Reajuste

Em Foz do Iguaçu, estão definidos os percentuais de reposição salarial aos servidores municipais: 4% em maio e 1,07% em setembro.

Livre

O vereador Nilson Hachmann, de Marechal Cândido Rondon, conseguiu habeas corpus e deixou a cadeia, onde estava desde a semana passada após ação do Gaeco que investiga esquema que teria sido operado por ele por meio de laranjas e faturado milhões dos cofres municipais.

Lugar errado

Sobre as manifestações de domingo pró-Bolsonaro, o presidente alertou ontem: “Quem defende fechamento do STF e do Congresso está na manifestação errada”. E alertou que é contrário a posicionamentos mais radicais nos atos.

Delação I

Para desespero de uma boa galera, o juiz Fernando Bardelli Silva Fischer, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, homologou o acordo de colaboração do empresário Celso Antônio Frare no âmbito da Operação Rádio Patrulha, que investiga esquema de desvio de recursos do Patrulha do Campo, programa lançado no primeiro mandato do ex-governador Beto Richa.

Delação II

Uma das empresas contratadas pelo programa foi a Ouro Verde, cujo representante na época era Celso Frare. Na esteira da deflagração da Operação Rádio Patrulha, em setembro do ano passado, ele se desligou da empresa. Ele responde por corrupção ativa, mas, por conta da ajuda que deu às investigações do Ministério Público, pode ter a pena reduzida em um terço.

Devolução

A título de reparação do dano causado, Frare ficou responsável pelo pagamento de R$ 14 milhões ao Estado do Paraná. Frare também pagou uma multa em setembro de quase R$ 1 milhão. O empresário já prestou sete depoimentos e dois permanecem em sigilo, já que ainda há investigações em andamento. São 12 os réus no processo, incluindo Beto Richa.