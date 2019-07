Informe da redação do dia 24 de julho de 2019

Sorria, você foi hackeado

O celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hackeado na noite de segunda-feira (22). Segundo a assessoria do ministro, “todas as medidas cabíveis” contra o hacker serão tomadas. A assessoria pediu que sejam desconsideradas todas as mensagens enviadas pelo número do ministro e de pessoas do gabinete. O hacker criou uma conta no aplicativo de mensagens Telegram em nome do ministro. Vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome do ministro por meio do Telegram, aplicativo que Guedes nem usa.

Spoofing

Por falar em hacker… ontem a Polícia Federal abriu a Operação Spoofing e prendeu quatro suspeitos de invadir o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador e coordenador da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. A ação foi determinada pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira.

Beto no STF

A defesa do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) entrou com uma Reclamação no STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar anular a ação penal derivada da Operação Rádio Patrulha que tramita na 13ª Vara Criminal de Curitiba desde outubro passado. Detalhe: o pedido é endereçado diretamente ao ministro Gilmar Mendes, que já deu dois salvos-condutos a Beto. Por causa do recesso, o caso pode parar nas mãos do presidente da Corte, Dias Toffoli.

Eleitoral X Comum

Encabeçada pelo advogado Walter Bittar, a defesa argumenta que o processo deveria tramitar na Justiça Eleitoral e não na Justiça Comum. Liminarmente, até o julgamento do mérito da Reclamação, a defesa ainda pede a suspensão do processo. As primeiras audiências da ação penal já estão marcadas para o início de agosto.

Terra com lei

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, cancelou status de refugiados de três paraguaios que estão em Curitiba. “O Brasil não será mais refúgio para estrangeiros acusados ou condenados por crimes comuns [o caso, extorsão mediante sequestro], seja de Battisti, Arrom, Martí ou de outros. A nova postura é de cooperação internacional e respeito a tratados. Aqui não é terra sem lei”, escreveu no Twitter.

15 anos depois

Quinze anos depois da concessão de refúgio no Brasil aos paraguaios, que denunciaram ter sofrido sequestro e tortura em 2002, o governo paraguaio voltou a pressionar o governo brasileiro para que extradite Juan Arrom, Victor Colmán e Anuncio Martí. Arrom e Colmán moram em Curitiba e Martí, no Mato Grosso do Sul. Eles são acusados de terem sequestrado, em 2001, María Debernardi, esposa de um magnata paraguaio. Eles negam.

Canabidiol

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) acatou pedido do MPF (Ministério Público Federal) e determinou que a União e o governo do Paraná forneçam o remédio Isodiolex (à base de canabidiol) a uma criança com microcefalia e paralisia cerebral. A família mora em Cascavel. A paciente nasceu prematura de 29 semanas com diagnósticos de microcefalia, paralisia cerebral e hidrocefalia e tinha cerca de dez crises de epilepsia por dia.

Bem na fita

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, segue bem avaliado. Pesquisa DataSonda revela que 78,7% dos cascavelenses aprovam o trabalho do prefeito, contra 16% que desaprovam; 5,3% não souberam opinar. Quanto à avaliação do trabalho do prefeito, 5% classificaram como ótimo, para 48% é bom, 36,3% consideraram regular, 6,3% ruim e 2,7% péssimo; 1,7% não soube responder. Foram ouvidas 300 pessoas de 16 a 18 de julho. O intervalo de confiança é de 90% e a margem de erro estimada é de 4,7 pontos percentuais para mais ou para menos.