Informe da redação do dia 24 de abril de 2019

STF mantém Meurer condenado

Em decisão unânime, a Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou, nessa terça-feira (23), recurso do ex-deputado federal Nelson Meurer (PP-PR) contra sua condenação, no julgamento da Ação Penal 996, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em decorrência da Operação Lava Jato. Para os ministros, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que precisem ser sanadas por meio de embargos de declaração. As informações foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Corrupção

Conforme denúncia do Ministério Público Federal, com a ajuda de seus filhos, o ex-parlamentar – que integrava a cúpula do Partido Progressista (PP) – recebeu vantagens indevidas para dar apoio político à manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Meurer foi condenado pela Segunda Turma, em julgamento realizado em maio de 2018, a uma pena total de 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. Já seu filho Nelson Meurer Júnior foi condenado a 4 anos, 9 meses e 18 dias.

Gorda recompensa

Em assembleia geral extraordinária, a maioria dos acionistas do Grupo CCR – dono da Rodonorte e alvo da Operação Lava Jato – aprovou uma espécie de “recompensa” para 15 ex-executivos colaborarem com a Justiça. Aprovada por 68,3% dos votantes, a proposta da administração da companhia prevê o pagamento de R$ 71 milhões aos ex-funcionários que delatarem os crimes. O texto não cita nomes nem quanto poderá ser pago para cada um.

Prefeitos premiados I

Oito prefeitos venceram o Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae: Marcelo Rangel (Ponta Grossa), Marcelo Belinati (Londrina), Hiroshi Kubo (Carlópolis), Augustinho Zucchi (Pato Branco), Márcio Rauber (Marechal Cândido Rondon), Cesar Silvestre Filho (Guarapuava), Rafael Greca (Curitiba) e Chico Brasileiro (Foz do Iguaçu).

Prefeitos premiados II

Dos 399 prefeitos paranaenses, 133 concorreram ao prêmio, 41 foram classificados para a final e oito venceram nas suas respectivas categorias. A etapa nacional do concurso será no dia 5 de junho em Brasília.

Nomeações em estatais

Levantamento feito pelo MPC-PR (Ministério Público de Contas do Paraná) aponta possíveis irregularidades na nomeação de 16 membros de diretorias, conselhos fiscais e de administração de companhias estaduais feitas na atual gestão.

Quais são

Foram detectadas possíveis irregularidades em nomeações na Appa (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina), na Celepar, na Cohapar, na Copel, na Ferroeste e na Sanepar. A maior parte dos apontamentos diz respeito à ausência de informações em fontes públicas sobre os ocupantes dos cargos.

Nova diretoria

A Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) vai eleger na noite de quinta-feira (25) sua nova diretoria executiva, além de Conselhos Fiscal e Deliberativo. Apenas uma chapa foi inscrita no prazo regulamentar e tem como candidato a presidente Michel Lopes e a vice Genésio Pegoraro. A assembleia eleitoral será na Sala Paraná, com primeira convocação às 18h.