Informe da redação do dia 22 de agosto de 2019

Sanepar paga bem

Estudo divulgado pelo Ministério da Economia indica que as empresas estatais de saneamento básico têm, no geral, gastado mais com funcionários do que em investimento. De 2010 a 2017, elas gastaram R$ 68,1 bilhões com salários, e usaram R$ 59,7 bilhões na ampliação e melhoria dos serviços. No caso da Sanepar, a diferença também assusta. Conforme o Ministério, a estatal elevou em 139,24% os gastos com a folha entre 2010 e 2017, enquanto os investimentos subiram 121,67%. Para se ter uma ideia, em 2010, a Sanepar gastou quase R$ 450 milhões com seus funcionários. Em 2017, o custo passou de R$ 1 bilhão. Os investimentos, em 2010, somaram R$ 397 milhões, e R$ 880 milhões em 2017.

Estrutura

Conforme o levantamento, a Sanepar tem mais de 10 mil funcionários, dos quais 70% são empregados próprios, e a companhia teve gasto médio de R$ 147.938,31 por funcionário em 2017 – é a décima com mais gastos dessa natureza dentre as 25 empresas citadas. A despesa salarial correspondeu a 26,84% da receita operacional naquele ano.

Lava Jato, ética…

Três especialistas de renome participam no dia 30 de agosto do 2º Ciclo Impulso de Palestras, na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). Os palestrantes são Fernanda Andreazza (Negócios de impacto e sua capacidade de transformação social), Marlus Arns de Oliveira (A Operação Lava Jato e seus reflexos na área empresarial) e Jovacy Peter Filho (Ética para grandes negócios: como adquirir o maior ativo de nosso tempo). Para participar do Ciclo, o investimento é de R$ 100, mais um livro infantil novo ou usado.

Boas práticas

A poucos dias da apuração do 2º Concurso de Boas Práticas – Sistema OSB (Observatório Social do Brasil), Foz do Iguaçu segue firme na disputa nacional. A cidade concorre com outros 30 municípios de diferentes estados na divulgação de ações e projetos realizados país afora. O concurso acontece por meio de votação popular de vídeos publicados no canal do Youtube do Observatório Social do Brasil. Os três mais curtidos serão premiados. A apuração será dia 28.

Foco na Obra

O Observatório Social iguaçuense concorre com o projeto “Foco na Obra”, que consiste na criação de um grupo de trabalho para acompanhar construções contratadas pela Prefeitura de Foz. O GT acompanha todas as fases do serviço, desde a licitação, valores, execução técnica, cronograma e entrega.

Fórum aberto

Atenção você que mora em São Miguel do Iguaçu. O Fórum Eleitoral estará aberto neste sábado (24) para o recadastramento biométrico, das 9h às 16h. É necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência atual que demonstre vínculo com o Município e o título eleitoral, se tiver. O eleitor também pode agendar o atendimento pelo site: www.tre-pr.jus.br. O recadastramento é obrigatório.

Cai coronel

Parece que as constantes queixas de buracos em rodovias estaduais Paraná adentro são a causa da exoneração do diretor do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), coronel João Alfredo Zampieri. As apostas são de que em seu lugar assume Fernando Furiatti Saboia, atual diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística, amigo do secretário Sandro Alex, e engrossa a “ República de Ponta Grossa”.

Na Agepar

Mas, como nem tudo são dores… Zampieri só muda de sala, pois foi indicado pelo governador Ratinho Jr para a diretoria de regulação econômica e financeira da Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná).