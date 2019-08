Informe da redação do dia 1º de agosto de 2019

A busca por curtidas

Os deputados federais gastaram R$ 100 mil com pagamentos de anúncios no Facebook no primeiro semestre de 2019 para promoverem suas páginas na rede social. Para isso, usaram dinheiro da cota parlamentar. O levantamento é do site Poder360. Dos 513 deputados, 44 pagaram anúncio na rede, desses, quatro são paranaenses: Diego Garcia (Podemos) – R$ 5.074,22; Gleisi Hoffmann (PT) – R$ 4.592,06; Zeca Dirceu (PT) – R$ 3.796,48; e, Boca Aberta (Pros) – R$ 2.407,65. O deputado mais gastão foi Weliton Prado (Pros-MG), com valor de R$ 13.255,98.

Cotão

O uso do “cotão” (Cota para Exercício da Atividade Parlamentar) é regulamentado por um ato da Mesa Diretora da Câmara, de 2009, e o total mensal disponível para cada parlamentar varia conforme o Estado. Vai de R$ 30.788,66 (para quem é eleito por Brasília) a R$ 45.612,53 (os de Roraima), por exemplo. Trata-se de uma verba extra recebida por deputados e senadores para custear atividades do mandato.

Impeachment

A deputada estadual paulista Janaina Paschoal (PSL), coautora do pedido de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, protocolou no Senado Federal na terça (30) pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), por ele ter suspendido investigações que utilizaram relatórios do Coaf sem prévia autorização do Judiciário.

Rádio Patrulha I

A defesa do ex-governador Beto Richa (PSDB) pediu à 13ª Vara Criminal de Curitiba acesso à integra dos acordos de colaboração firmados pelos delatores com o Ministério Público estadual no âmbito da operação Rádio Patrulha, que investiga suspeitas de fraude em licitações do programa Patrulha do Campo, de obras em estradas rurais.

Rádio Patrulha II

Os advogados do tucano alegam que o acesso a esses documentos é necessário para que a defesa possa apresentar seus argumentos nas audiências marcadas para os próximos dias 5 a 7 de agosto, em que devem ser ouvidos os delatores do caso.

13 réus

Beto Richa e outras 12 pessoas se tornaram réus no caso após o juiz Fernando Bardelli Silva Fischer acatar a denúncia do MP por corrupção passiva e fraude em licitação. Segundo o MP, empresários teriam oferecido dinheiro em troca do favorecimento na licitação do programa. O valor acertado seria de 8% do valor bruto dos contratos. Ao todo, aponta o MP, teriam sido pagos R$ 8.152.474,44 em propina.

Delatores

Além de Tony Garcia, são delatores do caso o ex-diretor da Secretaria de Estado da Educação Maurício Fanini e o ex-diretor do DER/PR Nelson Leal Júnior.

Anulação

Semana passada, os advogados de Richa entraram com recurso no STF pedindo a anulação da ação. A defesa pediu ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso no Supremo, que o processo seja transferido para a Justiça Eleitoral. Ainda não houve decisão.

Boeing

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, disparou convites para a “recepção” do Boeing 737/700, da Gol, que chega às 11h30 de segunda-feira ao Aeroporto Municipal.

Pra não perder a conta

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi condenado esta semana (30) pelo juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, a uma pena de 18 anos de reclusão. Foi a décima condenação de Cabral na primeira instância. As penas, somadas, chegam a 216 anos e seis meses de reclusão.