Informe da redação do dia 19 de julho de 2019

Lava Jato recupera R$ 67 mi

A força-tarefa Lava Jato do MPF (Ministério Público Federal) em Curitiba conseguiu recuperar mais R$ 67.051.695,52 para os cofres públicos. Os valores, desviados em decorrência de crimes praticados para a celebração de contrato entre a Petrobras e a Odebrecht, haviam sido direcionados a Aluísio Teles Ferreira Filho, Ulisses Sobral Calile e Mário Ildeu de Miranda em contas no exterior. Os três, já condenados em ação penal, confessaram os crimes e renunciaram aos valores depositados em contas-correntes mantidas em bancos suíços. Agora os valores foram transferidos para contas judiciais e integram os mais de R$ 13 bilhões recuperados em cinco anos.

Nota Pública

Por falar em Lava Jato… ontem o MPPR divulgou nota pública manifestando grave preocupação com a decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, de suspender investigações e ações penais baseadas em relatórios do Coaf.

Incontável…

Na nota, “destaca que a decisão pode ‘alcançar incontável número de processos, em todo o território nacional, destinados à apuração de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa’. Ressalta ainda que na perspectiva de se permitir a continuidade do trabalho investigativo, espera-se que tal decisão seja revista com a celeridade que a matéria exige”.

Tô nem aí

Toffoli não parece muito preocupado. Pelo contrário. Disse que “só não quer controle do Judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas. Ao invés de Justiça, querem vingança”.

Novo secretário

O vereador Adriano Backes (DEM) é o novo secretário de Agricultura de Marechal Cândido Rondon. Ele aceitou o convite do prefeito Marcio Rauber (DEM) para ocupar a pasta sem titular havia mais de 30 dias. Com a nomeação, o prefeito quebra a promessa de campanha de que não chamaria vereador para ser secretário. Por outro lado, enfraquece a oposição, uma vez que Backes vinha votando contra o governo na Câmara.

Paraná digital

Mais de 380 serviços públicos estão disponíveis em única plataforma digital que ainda permite a interação com o usuário. Esse é o PIÁ (Paraná Inteligência Artificial), desenvolvido pela Celepar para facilitar a vida do cidadão paranaense.

PIÁ Inédito

Segundo o governador Ratinho Junior, “o PIÁ é o primeiro programa de inteligência artificial do Brasil focado em prestação de serviços à população” e que é um passo importante para o Paraná se tornar o Estado mais inovador do Brasil.

Meu garoto!

Com seu jeitão extrovertido de ser, com brincadeiras nem um pouco politicamente corretas, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou (de novo) a deixa para defender a indicação de seu filho Eduardo como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Foi durante seu discurso na solenidade de 200 dias de governo.

Mais fácil

Depois de um breve relato de quando Eduardo fez intercâmbio às custas de entregar pizza e fritar hambúrguer porque o pai não iria pagar as contas nos states, Bolsonaro pai disse que seria muito mais fácil ele atender a uma ligação do filho do presidente argentino Maurício Macri do que de um “desconhecido”, que mandaria agendar uma visita oficial. Os recados estão sendo dados.

Queda de braço

Sem a liberação do FGTS para anunciar ontem, a solenidade dos 200 dias de governo se resumiu a assinatura de decreto revogando decretos que não servem pra nada. Uns dizem que o atraso foi porque a Caixa precisava se organizar para atender a demanda. Outros assopram que foi pressão da construção civil, que não quer perder a verba que financia a casa própria.