Informe da redação do dia 18 de setembro de 2019

Receita fechará agências

O governo do Paraná vai desativar a partir de 1º de outubro 20 agências da Receita Estadual. Três delas ficam no oeste: Palotina, Medianeira e Toledo. A ação visa à economia de R$ 867 mil nas despesas anuais dessas unidades. As outras agências ficam: três na Região Metropolitana de Curitiba, e em Guaratuba, Rio Negro, Arapoti, Castro, Telêmaco Borba, Laranjeiras do Sul, Pitanga, São Mateus do Sul, Arapongas, Rolândia, Barracão, Loanda, Paranavaí e Capanema. Conforme a Receita, todos os serviços hoje são oferecidos pela internet.

Imóveis

Apenas um dos imóveis, o de Medianeira, não é do Estado, e essa despesa será encerrada com a desativação. Os demais 17 poderão ser cedidos a outros órgãos do governo que hoje ocupam imóveis alugados. De acordo com o diretor da Receita, Luiz Moraes Junior, já há vários interessados, o que poderá trazer grande economia para o Estado.

Novo secretário

A administração rondonense passa a contar com um novo secretário de Governo. Trata-se do ex-vereador e ex-secretário Dante Roque Tonezer, que assume no lugar do agora vereador Walmor Mergener, que deixou o cargo há menos de um ano.

Plano de Saúde

Em Toledo, servidores públicos municipais discutem hoje, às 18h, proposta para a contratação de operadora de planos de saúde. O encontro será no Plenário Edilio Ferreira, da Câmara de Vereadores. A licitação já está aberta e a entrega de propostas pode ser feita até 8 de outubro.

Esclarecimento

O deputado José Carlos Schiavinato (PP) divulgou nota de “esclarecimento público” ontem para explicar que assinou “despercebidamente” o requerimento para a criação da CPI da Lava Jato. “A assinatura se deu em momento onde eram assinados vários requerimentos, sendo que este estava incluído em um montante e foi assinado despercebidamente”.

Tira eu!

Schiavinato disse que solicitou de “maneira irrevogável” a retirada da sua assinatura do requerimento e que, se for preciso, irá ao STF para tirar seu nome da CPI, pois não concorda “com o conteúdo e intuito da CPI”.

Segurança

O governador Ratinho Junior confirma nesta quarta-feira investimentos em pacote de obras da área da segurança pública. Serão construídas cadeias públicas em Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa e Guaíra e delegacias em Araucária, Almirante Tamandaré e Colombo. A solenidade será às 11h, no Palácio Iguaçu.

Voto separado

Sobre a polêmica do fundo eleitoral… O paranaense Oriovisto Guimarães (Podemos) elaborou voto em separado para tentar desmontar o projeto que altera regras do fundo eleitoral. Já seu colega de casa, partido e Estado, Alvaro Dias, classificou de “oportunista” projeto que abre brecha para caixa dois.

Contas no Detran

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado) instaurou processo de Tomada de Contas Extraordinária sobre o Detran para averiguar supostas irregularidades referentes ao teto remuneratório de servidores que recebem proventos de aposentadoria e acumulam cargos em comissão na administração estadual. Isso não pode, diz a senhora Constituição Federal.

Quem são

De acordo o TCE, foram pagos R$ 87 mil a mais em seis meses, somadas as remunerações de cinco funcionários: Cesar Vinicius Kogut, diretor-geral do órgão; Daniel dos Santos, chefe da Controladoria; Éveron César Puchetti Ferreira, chefe de Gabinete; João de Paula Carneiro Filho, diretor administrativo e financeiro; e Mauro Celso Monteiro, diretor operacional.

Eleições da Unioeste

Será registrada nesta quarta-feira a chapa É Hora de União: Unioeste em primeiro lugar para a disputa à Reitoria da Unioeste. Encabeçam a chapa os diretores de câmpus Alexandre Webber (Cascavel) e Gilmar Ribeiro de Mello (Francisco Beltrão).