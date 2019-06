Informe da redação do dia 18 de junho de 2019

Grana pouca é bobagem

A decisão do diretor de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, de transferir o staff de Curitiba para Foz do Iguaçu dará um impacto significativo na economia da região da fronteira. Só em salários, a transferência dos quase 150 empregados do escritório de Curitiba representa cerca de R$ 22 milhões por ano. E reforça a importância da usina à cidade: a folha de salários de Itaipu representa 11,4% de toda a massa salarial de Foz; com a migração, esse percentual subirá para 12,34%, segundo o matemático Luiz Carlos Kossar.

Área de obras I

Por falar em Itaipu… O general Luiz Felipe Carbonell (ex-secretário de Segurança do Governo Ratinho Jr) assinou ontem o termo de posse no cargo de diretor de Coordenação da binacional. Carbonell retorna à Itaipu após seis meses. A Diretoria de Coordenação é responsável por alguns dos projetos considerados prioritários pela atual gestão da Itaipu, como a construção da nova ponte que vai ligar o Brasil e o Paraguai.

Área de obras II

Também fazem parte das atribuições da Coordenação implementar programas socioambientais na região oeste, como a conservação da qualidade da água do reservatório e o cuidado com a faixa de proteção, e a relação da empresa com 54 os municípios que estão na área de influência da usina.

Multa milionária

O secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, deferiu multas do Procon de mais de R$ 1 milhão a bancos, empresas de telefonia e planos de saúde que lesaram consumidores. Dentre os multados estão a Claro, o plano de saúde Golden Cross; os bancos Bradesco, Sofisa, Banco do Brasil e Losango, além dos Correios e das Lojas Americanas e Magazine Luiza. A maior queixa são cobranças indevidas e propaganda enganosa.

Farra das viagens?

O deputado Requião Filho (MDB) não dá muita folga ao governo do Estado. Agora, ele quer informações sobre trajetos realizados neste primeiro semestre pelo governador Ratinho Jr e seu secretariado. O parlamentar protocolou ontem pedido de informações endereçado ao chefe da Casa Civil, Guto Silva, questionando quais destinos, períodos e gastos realizados até o momento. “O que queremos é saber o custo de toda esta farra”.

Eleições 2020

O PSB decidiu ter candidatos a prefeito na maioria das cidades do Paraná em 2020. O deputado Aliel Machado, pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa, adianta que o partido trabalha na construção de chapas para prefeito e vereador em Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel. “Além disso, temos uma forte bancada de deputados estaduais com estruturas bem montadas no interior. Devemos apresentar nomes também para as médias e pequenas cidades”, afirma Aliel Machado.

Contrato irregular I

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) determinou que o prefeito de Iracema do Oeste, Donizete Lemos (gestões 2013-2016 e 2017-2020), o ex-secretário de Administração e Planejamento Cleverson José da Silva e a empresa LC Matiero Gestão Previdenciária devolvam solidariamente aos cofres municipais R$ 117.222,18.

Contrato irregular II

Conforme o TCE, a irregularidade das contas foi motivada pela terceirização indevida do serviço de assessoria tributária para apuração e compensação de contribuições previdenciárias em favor do Município.

Portas fechadas

A semana será mais curta para as repartições públicas. A maioria das prefeituras do oeste já baixou decreto dando folga aos servidores na sexta-feira, emendando o feriadão de Corpus Christi.