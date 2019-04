Informe da redação do dia 18 de abril de 2019

Pato Bragado

A 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon abriu ação civil pública contra a ex-prefeita de Pato Bragado Normilda Kohler, o então secretário de Indústria e Comércio e atual vereador Holdi Romer, a empresa Metalúrgica e Vidraçaria Pato Bragado Ltda e o Município de Pato Bragado. Eles são acusados do direcionamento de uma licitação para alienação de um terreno público para beneficiar a metalúrgica. Além disso, o MP denuncia que o valor do imóvel foi subfaturado e valeria, na época, mais que o dobro do valor negociado. A diferença em valores atualizados seria de R$ 136 mil. Os envolvidos tem prazo de 15 dias para contestar a denúncia.

Dissoluções

O MDB do Paraná decidiu pela dissolução dos diretórios municipais do partido em Foz do Iguaçu e Paranaguá. O pífio desempenho eleitoral do partido nas duas cidades foi determinante na escolha de uma nova direção.

Esplanada sitiada

A pedido do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), o Ministério da Justiça e Segurança Pública empregará efetivo da Força Nacional de Segurança Pública para “preservar a ordem pública” na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, ao redor da qual funcionam o STF (Supremo Tribunal Federal), o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

Prevenção

Em nota, o GSI informou que a medida é preventiva e se deve à previsão de manifestações na Esplanada. A autorização vale por 33 dias, a partir de ontem, e o emprego da Força Nacional poderá ser prorrogado, a pedido do GSI.

Será?

Extraoficialmente, os comentários eram de que há suspeitas de um protesto de índios. Mas Força Nacional contra arco e flecha? Outra vertente já tendia para o conflito armado pós-censura.

No Peru

O ex-presidente do Peru Alan García se deu um tiro na cabeça ao receber ordem de prisão em sua casa, no Bairro Miraflores, em Lima. Ele era acusado de corrupção em caso envolvendo a empresa brasileira Odebrecht. García foi levado com urgência ao Hospital Casimiro Ulloa, na capital peruana, mas não resistiu.

Se pega…

Com os sustos que a Lava Jato costuma dar por aqui, no Brasil, se essa moda pega, vai esvaziar algumas capitais…

Aposentadorias

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) vai apresentar na segunda-feira (22), às 13h30, o relatório final da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 1/2019, que extingue as aposentadorias de ex-governadores.

Orso é reeleito

Paulo Roberto Orso foi reeleito para comandar o Sindicato Rural de Cascavel. As eleições ocorreram ao longo dessa quarta-feira (17), no auditório da entidade. A chapa única comandada pelo produtor rural e engenheiro agrônomo foi reconduzida à gestão da entidade para o triênio 2019/2021. O restante da chapa é composto pelo 1º vice-presidente Modesto Daga; 2º vice-presidente Renato Martini; secretário Paulo Vallini; 2º secretário Walter Bernardi; tesoureiro Genor Frare; 2º tesoureiro Gelso Ranghetti. “Estamos animados para mais um período representando os produtores rurais de Cascavel e região. Continuaremos a nossa missão de ser uma entidade respeitada por sua representatividade e continuaremos lutando para defender os direitos e interesses da família do campo”, declarou Orso.