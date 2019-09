Informe da redação do dia 17 de setembro

GR expõe crise na Câmara

Destaque nas competições que participa, a GR (Ginástica Rítmica) de Toledo passa por dificuldades. Durante sessão na Câmara de Toledo ontem (16), a Associação Toledana de GR expôs o risco de encerramento do projeto existente há mais de 20 anos. A técnica Anita Klemann chegou a chorar. Ela disse que as meninas não têm recursos para ir ao Sul-Americano de GR, em Lima, e foi às lágrimas ao falar da situação que ameaça a existência do projeto: “Desculpem, eu estou muito triste com isso”. Segundo ela, os professores poderão ser dispensados: “Ou vestimos a camisa da GR ou o projeto morre”.

Sem patrocínio

A falta de recursos teve início com a saída de empresa que dava o suporte principal (Sadia) e a atual situação pode fazer com que Sesi/Fiep deixem o projeto, o que inviabilizaria a participação de 300 meninas no projeto de GR. Hoje a GR de Toledo envolve 500 meninas de 5 a 23 anos de idade.

Repasse

Após a manifestação dos representantes da GR, o presidente da Câmara, Antônio Zóio, disse que fez contato com vereadores e a Mesa fará um estudo com a assessoria para um repasse de R$ 100 mil à GR por meio da devolução de recursos ao Poder Executivo.

CPIs instaladas I

A presidência da Câmara de Foz do Iguaçu publicou portarias indicando membros para três CPIs instaladas no dia 5 de setembro. Os vereadores João Miranda (PSD), Jeferson Brainer (Republicanos) e Celino Fertrin (PDT) fazem parte da CPI que vai investigar indícios de danos ambientais nas construções do Barracão no Jardim Ana Rouver e da Creche Bento Vidal.

CPIs instaladas II

Já a CPI para apurar eventuais irregularidades na compra de maquinários por meio do Consórcio Condoexte será conduzida pelos vereadores Edson Narizão (PTB), Nanci Rafagnin Andreola (PDT) e Anice Gazzaoui (sem partido). E os vereadores Rogério Quadros (PTB), Marino Garcia (sem partido) e Elizeu Liberato (PR) ficaram com a CPI que vai investigar se houve fraude na licitação destinada ao transporte coletivo em Foz.

Grampos?

A denúncia que investiga suposto esquema para a compra de maquinários em Toledo pode chegar a diversas prefeituras do Paraná e de outros estados. A Promotoria tem em mãos áudios de conversas que dariam bastante subsídios para a investigação. Alguns chamaram o episódio de “bomba”

Ciumeira

Chamado de “primeiro-ministro” nos corredores do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cercou-se de líderes dos partidos de centro para auxiliá-lo na definição da pauta de votações da Casa e para traçar estratégias políticas. O fortalecimento desse núcleo de decisões tem incomodado outras siglas. Esse grupo sugere o que entra em pauta e barra o que não tem interesse.

O Núcleo

Eles criaram até um grupo no Whats, chamado de “Núcleo”. São líderes de nove partidos, que detêm 260 deputados. Mas o grupo de conversas é restrito e comporta apenas os parlamentares mais próximos de Maia.

Bolsonaro tem alta

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) recebeu alta médica na tarde dessa segunda-feira (16) em São Paulo, mas continuará sua recuperação em Brasília. Ele só reassume a Presidência na quinta-feira (19). Segundo o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, o presidente Bolsonaro participará da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro e afirmou que o presidente embarcará para Nova York no dia 23 (segunda-feira) e volta no dia 25.