Informe da redação do dia 17 de dezembro de 2019

Foz, vitrine brasileira

Foz do Iguaçu já esteve relacionada a notícias sobre terrorismo mundial, crime organizado e, mais recentemente, casa de facções criminosas brasileiras como PCC e Comando Vermelho. A Ponte da Amizade já foi citada como a principal porta de saída de veículos roubados, especialmente aqui, no oeste do Paraná. Agora, a cidade ganha dois investimentos de ponta. O Ciof (Centro Integrado de Fronteira), que vai reunir todas as forças de segurança e inteligência do País nas dependências do Parque Tecnológico Itaipu, e o Fronteira Tech, um moderno sistema de monitoramento inteligente que vai identificar rostos e placas de veículos. Este último até causou “coceira” no ministro Sergio Moro, que avisou que pretende “roubar informação”.

LOA aprovada

Em Cascavel, a Câmara aprovou ontem o orçamento para 2020, no total de R$ 1,506 bilhão, já incluída a Transitar, que vai substituir a Cettrans. As secretarias com maior orçamento são Saúde (R$ 345,58 milhões), Educação (R$ 317,73 milhões) e Serviços e Obras Públicas (R$ 101,4 milhões). Na sessão desta terça, os vereadores discutem as 21 emendas, dentre elas há duas que querem reduzir o chamado “cheque em branco”, de 30%, margem que o prefeito tem para remanejar sem precisar do aval do Legislativo.

Bem na fita

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), obteve aprovação de 73,6% dos curitibanos ao fim do seu primeiro ano de mandato no Palácio Iguaçu. Ele é reprovado por 22% e 4,4% “não sabe ou não opinou”. Já o Governo Bolsonaro foi aprovado por 57,2% dos curitibanos. Os números são da Paraná Pesquisas, que entrevistou 1.352 eleitores de Curitiba de 11 a 13 de dezembro de 2019. O grau de confiança é de 95%, com 2,5 pontos percentuais de margem de erro.

Tratamento via SUS

Um morador de Foz do Iguaçu diagnosticado com linfoma de Hodgkin conseguiu na Justiça o direito de se tratar com o remédio Nivolumab pago pelo SUS. Após vitória em primeira instância, o homem de 37 anos obteve nova vitória no TRF-4, que mandou a União fornecer gratuitamente o medicamento para o paciente. O primeiro ano de aplicação do produto custa R$ 464 mil.

Cabeça quente

Tem muita gente com a cabeça quente. O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Já condenado a 233 anos de prisão, imagine o que ele tem para contar.

Adeus à Dona Preta

Detentora de uma história de coragem e garra, Faustina Paranhos da Silva, a Dona Preta, faleceu na manhã de domingo (15), em Cascavel. A mãe do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, estava internada na UTI do Hospital São Lucas desde que passou por uma cirurgia de hérnia de disco, mas teve complicações. Dona Preta deixa outros dois filhos: Alaertes e Leonelson. Muitas homenagens foram prestadas a ela nessa segunda-feira durante o velório na Acesc e no sepultamento, no Cemitério Central. “Mulher forte, de personalidade incrível. Foi abandonada pelo marido, nunca desistiu e criou os filhos de maneira exemplar”, disse o presidente da Câmara de Vereadores, Alécio Espínola, amigo do prefeito. Dona Preta completaria 89 anos nesta quinta-feira (19).