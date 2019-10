Informe da redação do dia 16 de outubro de 2019

13º do Bolsa Família

O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem o 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família. Bolsonaro já havia adiantado a medida no início do governo. O pagamento do 13º será feito em dezembro. Atualmente, mais de 13 milhões de famílias recebem o benefício. O custo do benefício deve ser de R$ 2,5 bilhões.

Bom ou ótimo

Uma pesquisa sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, realizada pela XP Investimentos em parceria com o Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), aponta que 46% da população espera um governo “ótimo” ou “bom” até o fim do mandato. Já os pessimistas correspondem a 31% dos entrevistados. O estudo questionou aos entrevistados o que eles esperam para os próximos três anos de governo.

Boa ou ótima

Já na avaliação da administração de Bolsonaro, 33% a considera “boa” ou “ótima” e a desaprovação ficou em 38%, com 27% dos que a avaliam como “regular”. Foram ouvidas mil pessoas em todo o País de 9 a 11 de outubro.

Suspensas

A Prefeitura de Ubiratã deve suspender imediatamente as nomeações de novos servidores públicos. A determinação foi feita por medida cautelar adotada pela 1ª Câmara do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná). O objetivo é impedir que o Município aumente seus gastos com pessoal pois o TCE-PR já emitiu alerta ao Poder Executivo sobre a extrapolação do limite fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com a folha, que é de 51,3% da receita corrente líquida.

Capanema

Em Capanema, sudoeste do Estado, acordo firmado entre o Ministério Público e empresa privada do ramo de pavimentação resultou na destinação de R$ 2 milhões aos cofres do Município. O pagamento decorre de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o MP e a empresa e conclui uma demanda ajuizada em 1997 que a condenou por ato de improbidade administrativa devido à celebração de contrato com o Município sem prévio processo licitatório. Tardou, mas não falhou.

Fogo no parquinho

Parece coisa de Mãe Diná, mas não é! A operação da PF contra o deputado Luciano Bivar, presidente do PSL, deflagrada ontem, foi pedida em agosto e só autorizada agora. Ou seja, nada tem a ver com os recentes enroscos entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. A Operação Guinhol apura supostas fraudes na aplicação de recursos destinados a candidaturas femininas em Pernambuco.

Até tu?

Por falar nisso… O presidente Bolsonaro considera que sete deputados e um senador do PSL o traíram em meio à crise com o partido, revela a revista Época, e, dentre eles, o paranaense Felipe Francischini, presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. Os outros são Joice Hasselmann, ainda líder do Governo, Delegado Waldir, Júnior Bozzella, Nelson Barbudo, Julian Lemos e Nereu Crispim.

Sem censura

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou recurso do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, contra o site The Intercept Brasil, no qual pedia o bloqueio do site e a busca e apreensão do material vinculado na página. O Intercept é o protagonista do escândalo chamado “vaza-jato”, com a divulgação de mensagens trocadas entre integrantes da força-tarefa da Lava Jato.

Festas municipais

O Pleno do TCE-PR aplicou três multas ao prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden (gestão 2017-2020), devido à existência de irregularidades no edital do Pregão Presencial 17/2018, para a contratação de empresa para organizar a 30ª Festa Nacional do Cupim Assado, as comemorações ao 25ª aniversário do Município e o concurso de Miss Pato Bragado. As sanções aplicadas somam R$ 12.517,20.